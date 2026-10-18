LIVE | Vibonese-Gela, le formazioni ufficiali

La diretta testuale dell'incontro, al via alle 15.

Gela. Esame di maturità numero otto per il Gela, ancora a caccia di riscatto dopo una striscia di cinque gare consecutive senza successo. Biancazzurri chiamati a vendere cara la pelle sul campo di un'attrezzata ed estremamente insidiosa Vibonese, che dal canto suo è reduce da una scia di quattro risultati utili consecutivi, tra le vittorie contro Athletic Palermo, Nissa e Digiesse PraiaTortora e il pareggio al Granillo, nell'ultimo weekend di campionato, contro la Reggina.

Il tabellino

Vibonese: De Simone, Cerutti, Bertolo, Cosendey, Simpson, Cess, D'Onofrio, Ledesma, D'Agata, Marsico, Barile. A disposizione: Simeoli, Rodolfo, Spanò, Valenza, Leonori, Mirashi, Malafronte, Varone, Piriz. Allenatore: Salvatore Marra.

Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Argentati, Nardo A, Vogiatzis, Ceesay, Ferrigno A, Maltese, Nanapere. A disposizione: Colace, Desiato, Nardo L, Ferrigno F, Di Stefano, Cissokho, Tuvé, Rozzi, Lanza. Allenatore: Pippo Romano.

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno.

La cronaca

In attesa del fischio d'inizio del direttore di gara.