LIVE Gela-Sancataldese 0-0, la diretta della partita

La diretta testuale della sfida tra Gela e Sancataldese.

Gela. Dinanzi ad una gradinata e ad una curva stracolme di sostenitori vista la chiusura della tribuna, Gela e Sancataldese si affrontano per una gara di un importante peso specifico nell’economia di un campionato lungo e da vivere.

FORMAZIONI UFFICIALI

Gela: Colace, Argentati, La Rosa, Sbuttoni (23’ pt Petta), Giuliano, Teijo, Giacomarro, Maltese, Baldeh, Flores, Gigante. A disposizione: Florulli, Tuccio, Bollino, Cangemi, Eguaseki, Siino, Berto, De Caro. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Sancataldese: Maravigna, Ferrigno A, Calabrese, Franchi, Barile, La Vecchia, Mariani, Souaré, Bucolo, Ferrigno F, Di Rienzo. A disposizione: La Cagnina, Pisciotta, Germano, Federico, Di Mino, Russo, Viscuso, Taormina, Uez. Allenatore: Alessio Torino.

Note: Ammonito Franchi.

CRONACA

7’ - Andrea Ferrigno ruba palla a centrocampo. La Sancataldese si porta in avanti e proprio il difensore gelese calcia in porta ma chiude troppo il destro.

8’ - Il Gela risponde con Gigante, che calcia a giro da posizione defilata ma senza centrare la porta.

12’ - Maltese scodella in area sul secondo palo. Sbuttoni per poco non arriva sul pallone.

15’ - Andrea Ferrigno perde un pallone velenoso al limite dell’area. Flores glielo sradica dai piedi ma la sua conclusione viene deviata dallo stesso difensore verdeamaranto.

18’ - Baldeh viene pescato da solo in posizione defilata. La sua conclusione termina a lato.

31’ - Franchi colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non centra lo specchio.

32’ - Gigante viene pescato in posizione regolare tutto solo. L’esterno del Gela si accentra ma la sua conclusione è debole.

36’ - Gigante riceve palla da buona posizione ma non si fida del destro e tira col sinistro, calciando ampiamente a lato.

FINE PRIMO TEMPO

1’ - Inizia la ripresa allo stadio “Presti”.

2’ - Primo squillo della ripresa a tinte biancazzurre. Maltese calcia in porta ma Maravigna fa suo il pallone.