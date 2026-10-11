LIVE | Gela-Milazzo 0-0, inizia la ripresa: entrano Scuderi e Di Stefano al posto di Desiato e Vogiatzis

La cronaca della sfida tra Gela e Milazzo, valida per la settima giornata di Serie D.

Gela. Banco di prova numero sette per il Gela, impegnato oggi al Vincenzo Presti contro il Milazzo degli ex Mattia Retucci e Angelo Rechichi, oltre che dell'ex direttore sportivo Giovanni Martello. Una chance, per i biancazzurri, per ritrovare tre punti che mancano dallo scorso 13 settembre, dalla gara contro il Favara vinta per 2-1. Fischio d’inizio previsto per le 16.

Il tabellino

Gela: Colace, Desiato (46’ Scuderi), Ferrigno, Giugliano, Vogiatzis (46’ Di Stefano), Camilleri, Nardo, Ceesay, Rozzi, Maltese, Dansokho Cissokho. A disposizione: Canino, Nardo, Ferrigno, Nanapere, Lanza, Tuvè, Argentati. Allenatore: Romano.

Milazzo: Andraikenas, Corso, Prokopenko, Giubrone, Rechichi, Retucci, Sowe, Franchina, Camara', Cannataro, Sardo. A disposizione: Cucinotta, Bossa, Chiappetta, Saverino, Morabito, Maisano, Pipitone, Brancato, Vaiana. Allenatore: Catalano.

Note: Ammonito Corso, Camilleri, Desiato.

La cronaca

1’ - Inizia il secondo tempo. Romano sostituisce Desiato e Vogiatzis con Scuderi e Di Stefano.

Fine primo tempo.

45+2’ - Vogiatzis ci prova su punizione ma non trova la porta.

40’ - Servito sulla destra, Franchina pennella cercando un centravanti ma la sfera termina fuori.

39’ - Camara calcia dalla lunga distanza: Colace blocca in due tempi.

36’ - A tu per tu con Colace, Sowe svirgola clamorosamente la sfera e regala la sfera al portiere argentino.

31’ - Cannataro calcia a giro trovando però l’opposizione di Colace. Sulla respinta Sowe calcia fuori.

28’ - Maltese ci prova su punizione da posizione defilata ma non trova la porta.

27’ - Cissokho sguscia via a Corso che è costretto ad atterrarlo. L’arbitro esce il primo giallo della partita.

23’ - Ceesay ci prova di testa ma non impensierisce Andraikenas.

3’ - Cissokho si inserisce ma non trova la porta. L’assistente alza la bandierina.

2’ - Il primo tiro della sfida è di Maltese: la conclusione è debole e termina a lato.

1’ - Al via la sfida.