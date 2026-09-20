LIVE - Gela-Enna 0-0, al via la sfida
La diretta testuale della sfida tra Gela ed Enna.
Gela. Seconda gara casalinga e quarto impegno in Serie D per il Gela, che oggi riceve la visita dell’Enna, ancora a zero punti in classifica con nove gol subiti e zero segnati.
Il tabellino
Gela: Canino, Argentati, Camilleri, Giuliano, Ferrigno, Vogiatzis, Ceesay, Nardo A, Nardella, Nanapere, Tuccio. A disposizione: Colace, Nardo L, Scuderi, Ferrigno F, Di Stefano, Lanza, Rozzi. Allenatore: Fabio Comandatore.
Enna: Caputo, Mazzone, Gaggianello, Russo, Gabrieli, Ntralu, Casacchia, Rossitto, Tamiozzo, Amore, Salvi. A disposizione: Sciarrino, Curcio, Floridia, Perdicone, Tchouyo, Sturniolo, Scozzari, Di Dio, Berto. Allenatore: Alfredo Cimino.
La cronaca
39 - Gela in dieci uomini. Giuliano colpisce a palla lontana un avversario e viene espulso dal direttore di gara.
32’ - Nanapere raccoglia palla al limite dell’area ma perde più volte l’attimo senza concludere in porta.
29’ - Prima conclusione in porta di Tuccio: Caputo respinge in angolo.
26’ - Il Gela mantiene alto il ritmo ma fatica ad arrivare in porta.
11’ - Nardella ci riprova da fuori area ma trova nuovamente l’opposizione di Caputo.
7’ - Nardella si coordina e ci prova da fuori area. Caputo salva in due tempi.
1’ - Inizia la sfida.