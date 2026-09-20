Gela fermato sullo 0-0 dall’Enna
La diretta testuale della sfida tra Gela ed Enna.
Gela. L’Enna guadagna il primo punto del suo campionato fermando il Gela fra le mura del Presti per 0-0. Il risultato a occhiali non premia i biancazzurri, che ottengono il primo pareggio del proprio percorso in Serie D.
Pesano e non poco le espulsioni di Giuliano e Ferrigno, che condizionano fortemente la brutta prestazione dei locali. Gela chiamato a riscattare il deludente risultato di oggi nel prossimo weekend sul campo della Digiesse Praia Tortora.
Il tabellino
Gela: Canino, Argentati (89’ Valenti), Camilleri (82’ Nardo L), Giuliano, Ferrigno, Vogiatzis, Ceesay, Nardo A, Nardella (64’ Rozzi), Nanapere, Tuccio (66’ Scuderi). A disposizione: Colace, Ferrigno F, Di Stefano, Lanza, Tuvé. Allenatore: Fabio Comandatore.
Enna: Caputo, Mazzone (72’ Scozzari), Gaggianello, Russo, Gabrieli, Ntralu, Casacchia (75’ Sturniolo), Rossitto, Tamiozzo (50’ Floridia), Amore (82’ Perdicone), Salvi (70’ Tchouyo). A disposizione: Sciarrino, Curcio, Di Dio, Berto. Allenatore: Alfredo Cimino.
La cronaca
Termina sul punteggio di 0-0 al “Vincenzo Presti”. Ennesima prova evanescente ed ennesima delusione per i biancazzurri, la cui prestazione è stata fortemente condizionata dalle espulsioni di Giuliano e Ferrigno.
90+5’ - Sull’ultima occasione della partita, Rozzi schiaccia di testa ma senza trovare la porta.
90+4’ - Cross dalla fascia destra, sponda perfetta di Lorenzo Nardo e incornata di Rozzi. Caputo respinge con un super intervento.
90+2’ - Rozzi stoppa un pallone al limite dell’area e si coordina per calciare dal limite. La conclusione termina a lato.
90’ - Rozzi viene trattenuto in area. L’arbitro lascia correre fra le proteste dei biancazzurri.
85’ - Argentati fa tutto da solo, trova lo spazio e calcia sul primo palo senza però impensierire l’estremo difensore avversario.
84’ - Ceesay calcia in porta col sinistro. Caputo si oppone con i pugni.
80’ - Scozzari si accentra e calcia col sinistro, trovando però l’opposizione di Ceesay.
69’ - Punizione da centrocampo di Vogiatzis che per poco non beffa Caputo, decisamente fuori posizione.
66’ - Comandatore sostituisce Tuccio con Scuderi.
65’ - Clamoroso a Gela: espulso per doppia ammonizione Andrea Ferrigno. Biancazzurri in nove uomini.
64’ - Prima mossa di Comandatore: fuori Nardella e dentro Rozzi.
59’ - Tuccio interviene in ritardo in maniera irruenta su un avversario. Il direttore di gara lo ammonisce.
55’ - Uscita sbagliata di Caputo sugli sviluppi di un corner. Nanapere cerca l’appoggio di testa a porta vuota ma la sua conclusione viene respinta in corner.
46’ - Ricomincia la sfida.
Fine primo tempo.
39’ - Gela in dieci uomini. Giuliano colpisce a palla lontana un avversario e viene espulso dal direttore di gara.
32’ - Nanapere raccoglia palla al limite dell’area ma perde più volte l’attimo senza concludere in porta.
29’ - Prima conclusione in porta di Tuccio: Caputo respinge in angolo.
26’ - Il Gela mantiene alto il ritmo ma fatica ad arrivare in porta.
11’ - Nardella ci riprova da fuori area ma trova nuovamente l’opposizione di Caputo.
7’ - Nardella si coordina e ci prova da fuori area. Caputo salva in due tempi.
1’ - Inizia la sfida.