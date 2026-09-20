Quotidiano di Gela

Gela fermato sullo 0-0 dall’Enna

La diretta testuale della sfida tra Gela ed Enna.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
20 settembre 2026 16:55
Gela fermato sullo 0-0 dall’Enna - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
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Gela. L’Enna guadagna il primo punto del suo campionato fermando il Gela fra le mura del Presti per 0-0. Il risultato a occhiali non premia i biancazzurri, che ottengono il primo pareggio del proprio percorso in Serie D.

Pesano e non poco le espulsioni di Giuliano e Ferrigno, che condizionano fortemente la brutta prestazione dei locali. Gela chiamato a riscattare il deludente risultato di oggi nel prossimo weekend sul campo della Digiesse Praia Tortora.

Il tabellino

Gela: Canino, Argentati (89’ Valenti), Camilleri (82’ Nardo L), Giuliano, Ferrigno, Vogiatzis, Ceesay, Nardo A, Nardella (64’ Rozzi), Nanapere, Tuccio (66’ Scuderi). A disposizione: Colace, Ferrigno F, Di Stefano, Lanza, Tuvé. Allenatore: Fabio Comandatore.

Enna: Caputo, Mazzone (72’ Scozzari), Gaggianello, Russo, Gabrieli, Ntralu, Casacchia (75’ Sturniolo), Rossitto, Tamiozzo (50’ Floridia), Amore (82’ Perdicone), Salvi (70’ Tchouyo). A disposizione: Sciarrino, Curcio, Di Dio, Berto. Allenatore: Alfredo Cimino.

La cronaca

Termina sul punteggio di 0-0 al “Vincenzo Presti”. Ennesima prova evanescente ed ennesima delusione per i biancazzurri, la cui prestazione è stata fortemente condizionata dalle espulsioni di Giuliano e Ferrigno.

90+5’ - Sull’ultima occasione della partita, Rozzi schiaccia di testa ma senza trovare la porta.

90+4’ - Cross dalla fascia destra, sponda perfetta di Lorenzo Nardo e incornata di Rozzi. Caputo respinge con un super intervento.

90+2’ - Rozzi stoppa un pallone al limite dell’area e si coordina per calciare dal limite. La conclusione termina a lato.

90’ - Rozzi viene trattenuto in area. L’arbitro lascia correre fra le proteste dei biancazzurri.

85’ - Argentati fa tutto da solo, trova lo spazio e calcia sul primo palo senza però impensierire l’estremo difensore avversario.

84’ - Ceesay calcia in porta col sinistro. Caputo si oppone con i pugni.

80’ - Scozzari si accentra e calcia col sinistro, trovando però l’opposizione di Ceesay.

69’ - Punizione da centrocampo di Vogiatzis che per poco non beffa Caputo, decisamente fuori posizione.

66’ - Comandatore sostituisce Tuccio con Scuderi.

65’ - Clamoroso a Gela: espulso per doppia ammonizione Andrea Ferrigno. Biancazzurri in nove uomini.

64’ - Prima mossa di Comandatore: fuori Nardella e dentro Rozzi.

59’ - Tuccio interviene in ritardo in maniera irruenta su un avversario. Il direttore di gara lo ammonisce.

55’ - Uscita sbagliata di Caputo sugli sviluppi di un corner. Nanapere cerca l’appoggio di testa a porta vuota ma la sua conclusione viene respinta in corner.

46’ - Ricomincia la sfida.

Fine primo tempo.

39’ - Gela in dieci uomini. Giuliano colpisce a palla lontana un avversario e viene espulso dal direttore di gara.

32’ - Nanapere raccoglia palla al limite dell’area ma perde più volte l’attimo senza concludere in porta.

29’ - Prima conclusione in porta di Tuccio: Caputo respinge in angolo.

26’ - Il Gela mantiene alto il ritmo ma fatica ad arrivare in porta.

11’ - Nardella ci riprova da fuori area ma trova nuovamente l’opposizione di Caputo.

7’ - Nardella si coordina e ci prova da fuori area. Caputo salva in due tempi.

1’ - Inizia la sfida.

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