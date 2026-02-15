Live Gela-Acireale 1-0, segna ancora Petta
Torna il derby con i granata.
Primo tempo
Misiti rinuncia a Sbuttoni e La Rosa infortunati. nell' Acireale diversi assenti.
8' prima incursione dell'Acireale. Colpo di testa di Di Stefano fuori.
10' GOL DEL GELA. Sulla punizione di Maltese sfiora Heatley ma l'ultimo tocco e' di Petta.
18' Gela vicino al gol con Tuccio che sfiora il palo alla sinistra di Negri.
33' bel cross di Berto con Aperi in tuffo di testa ma era in fuorigioco.
45' occasione Acireale con Rapisarda, Colace blocca a terra.
Gela: Colace, Argentati, Berto, Giuliano, Petta, Giacomarro, Teijo, Tuccio, Flores Heatley, Aperi. All. Misiti.
Acireale: Negri, Di Stefano S., Taure, Floridia, Algueche, Rechichi, Daquoune,Gagliardi, Cozza, Rapisarda, Di Stefano D. All. Morelli.
Arbitro: Rihai di Lovere.
Reti: 10' pt Petta.