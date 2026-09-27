LIVE - Digiesse-Gela 0-0, finisce il primo tempo

La diretta testuale della sfida tra Digiesse PraiaTortora e Gela, valida per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone I).

Gela. Tre punti in palio di fondamentale importanza, oggi al "Mario Tedesco" di Praia a Mare, per Digiesse PraiaTortora e Gela. Da una parte una squadra a sei punti in classifica e in cerca di un altro successo per dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora. Dall'altra una formazione orfana di quattro elementi fondamentali del proprio organico - Giuliano, Ferrigno, Aperi e Tuccio - chiamata a ritrovare i tre punti su un campo tutt'altro che semplice da sbancare.

I tifosi biancazzurri sono consapevoli di quanto sarà difficile oggi ma vogliono ugualmente credere in un buon risultato dei propri beniamini, reduci da una sconfitta al 92' in casa del Siracusa e da un amaro pareggio contro un'Enna in estrema difficoltà sotto più aspetti.

Il tabellino

Digiesse: Romagnoli, Candelma, Camara, Vasconcellos, Pantano, Musumeci, Cruz, Liano, Franchi, Bustos, Claudio. A disposizione: Bonfanti, Strumia, Misiano, Russo, Gonzalez, Merolla, Puoli, Borgo, Petrone. Allenatore: Viscardi.

Gela: Canino, Nardo L, Argentati, Vogiatzis, Scuderi, Camilleri, Ferrigno F, Ceesay, Rozzi, Nardella, Nanapere. A disposizione: Colace, Tuvé, Gangi, Migliorisi, Lanza, Cissokho, Nardo A, Di Stefano, Valenti. Allenatore: Comandatore.

Note: Ammonito Franchi.

La cronaca

Termina il primo tempo a Praia a Mare. Il Gela non trova la via del gol ma si mostra più propositivo rispetto alle altre uscite.

41' - Scarico di Nardella per Vogiatzis che calcia dal limite: la sua conclusione termina larga.

38' - Lo stesso Nardella ci prova su punizione ma centra la barriera.

37' - Ceesay e Nardella combinano nei pressi dell'area dei locali: un difensore della Digiesse travolge l'esterno biancazzurro concedendo una punizione da ottima posizione.

30' - La Digiesse si fa vedere a ridosso dell'area biancazzurra: la conclusione di Candelma termina abbondantemente alta.

21' - Tentativo su punizione di Vogiatzis: Romagnoli gli nega il gol.

16' - Liano ci prova da fuori area ma colpisce in pieno torace Camilleri. Il centrale biancazzurro si accascia a terra per qualche istante dopo il colpo subito e il direttore di gara ferma momentaneamente il gioco.

1' - Fischio d'inizio allo stadio "Tedesco".