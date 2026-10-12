L’Inter sfida il Bruges, Chivu “Sogno si deve trasformare in responsabilità”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - Avanti con la stessa mentalità, propositivi e con coraggio. Cristian Chivu ha dettato la linea alla vigilia della seconda giornata della fase campionato di Champions Leag...

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - Avanti con la stessa mentalità, propositivi e con coraggio. Cristian Chivu ha dettato la linea alla vigilia della seconda giornata della fase campionato di Champions League, dove l'Inter - reduce dalla sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid - affronterà il Bruges nella prima sfida casalinga in Europa. "Non decidiamo noi quello che dobbiamo fare - ha dichiarato il tecnico -, cerchiamo di mantenere la nostra identità. C'è anche un momento della partita che ti porta a fare certe scelte. A Madrid abbiamo anche quasi dominato, non abbiamo subito niente per i primi venti minuti, poi il loro gol ci ha costretto a cambiare identità".

L'obiettivo principale, dunque, sarà quello di non cambiare il proprio approccio alla sfida: "Io voglio trasmettere coraggio e fiducia. Non posso dire ai miei ragazzi 'per una partita rimaniamo indietro e facciamoci il segno della croce dopo che tutto l'anno sottolineo il fatto di essere sempre propositivi. In campo si raccoglie quello che si merita, a volte si fanno degli errori, ma si va avanti con la consapevolezza. Non vorrei mai perdere il 'modo di perdere, se dobbiamo essere sconfitti vogliamo decidere noi come".

Il tecnico dell'Inter è poi tornato sulla consapevolezza del gruppo e sulla volontà di andare più avanti possibile in Europa: "E' lo status di una società che ti impone di cercare di raggiungere gli obiettivi, ma quando si parla di sogno non sempre è detto che si possa anche realizzare. Il sogno si deve trasformare in responsabilità - ha proseguito -, nel cercare di migliorarsi quotidianamente. Non ci sono soldi che possono comprare un trofeo così importante, non ci sono giocatori o allenatori che ti possono garantire di raggiungere questo trofeo. Devi avere il coraggio di sognare, ma la cosa più importante è il lavoro quotidiano".

Il tecnico dell'Inter è poi tornato sullo stato di forma di Alessandro Bastoni, tornato dalla Nazionale dopo aver segnato due reti fondamentali: "Come ho visto Bastoni? Non torno indietro su tutto quello che ha dovuto sopportare e vivere, per quello che è accaduto - riferendosi all'espulsione nel play-off con la Bosnia - sappiamo quale è la sua personalità e il suo valore. Ma non doveva dimostrare niente a nessuno, è sempre stato un giocatore di un certo valore, è un patrimonio per l'Inter e per l'Italia".

Qualche chiarimento è arrivato anche per quanto riguarda gli infortunati: "Calhanoglu sta bene, mi ha sorpreso anche la domanda post partita, è uscito integro, ha messo il ghiaccio soltanto per precauzione. Spence? Appena arrivato qua ha avuto dei problemi fisici, ma lo vedo meglio, ha preso fiducia grazie ai 25 minuti giocati sabato", ha spiegato per poi concentrarsi sul Bruges. "E' una squadra che ha un'identità, è propositiva in entrambe le fasi, hanno un valore nelle individualità. In Champions nessuna partita è facile", ha concluso il tecnico del team nerazzurro.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).