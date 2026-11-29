L.Elettorale, La Russa “Mai ipotizzata una Corte schierata a sinistra”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista al Corriere della Sera, tornando sulla po...

ROMA (ITALPRESS) - "Non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista al Corriere della Sera, tornando sulla polemica dei giorni scorsi sulla legge elettorale. "Cominciamo col precisare che questa polemica nasce da due cose non vere - sottolinea -. La prima è che io come seconda carica dello Stato rappresenti una sorta di vicepresidente della Repubblica ma io non ho i doveri del capo dello Stato. In Parlamento, nel mio ruolo di presidente del Senato, devo essere assolutamente imparziale. E' così e me ne danno atto tutti. Ma fuori sono un parlamentare come gli altri. Per regolamento del Senato, il senatore è obbligatoriamente iscritto a un gruppo politico. Ho il diritto di esprimere le mie opinioni".

"Sono un esponente di FdI, ma proprio per questo le mie parole non interferiscono con la mia carica. Detto ciò, o sono state riportate male o vogliono solo strumentalizzarle".

"Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale e che non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni. Ho detto, infatti, testualmente: "Qualche ritocchino ci sarà ma l'impalcatura non sarà toccata". Certo, penso che la legge votata dal Parlamento non sia incostituzionale. E' semmai l'on. Magi, esponente del Campo largo, che la definisce "palesemente incostituzionale", trascurando che se così fosse avrebbe sbagliato Mattarella a promulgarla. E nessuno a sinistra rimprovera Magi", ha concluso.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).