Le qualità dei meticci: perché sono una scelta apprezzata da molti veterinari

È ormai conclamato che i meticci sono tendenzialmente più sani dei cani di razza: hanno più varietà genetica, per questo di solito si ammalano meno.

Non c’è migliore amico dell’uomo del cane, su questo non ci sono dubbi. Ma c’è anche un’altra questione che dovrebbe essere fugata da qualsiasi perplessità, quando si dà un’occhiata alle adozioni animali 2026 come quelle della sezione di Subito News, dove si possono trovare tanti esemplari sia di cani che di gatti localizzati in tutta Italia.

È ormai conclamato che i meticci sono tendenzialmente più sani dei cani di razza: hanno più varietà genetica, per questo di solito si ammalano meno. Una ragione in più per adottare in una Regione come la Sicilia dove, non diversamente dal resto d’Italia, questo gesto non è solo d’amore, ma anche un impegno sociale. Il randagismo è un fenomeno ancora diffuso, ma sono davvero tante le persone che si danno da fare per porvi rimedio.

Un impegno che sta dando i suoi frutti, dal momento che, stando ai dati diffusi lo scorso anno dall’Assessorato regionale alla sanità, le adozioni hanno registrato numeri record. La maggior parte dei cani è composta proprio da meticci e vediamo perché, anche da un punto di vista pratico, si tratta di una scelta interessante.

Ma i meticci sono davvero più sani dei cani di razza?

C’è chi dice che è soltanto una diceria, e chi invece afferma con convinzione che è davvero così. Eppure provate a chiedere a un veterinario e non ci sono dubbi che, pur generalizzando, vi dirà che tendenzialmente i bastardini, come altresì vengono chiamati i meticci, sono più resistenti degli esemplari di razza, soprattutto di alcune razze.

Perché anche questo va detto. Ogni razza è un caso a sé: denota determinate criticità la cui gestione andrebbe contemplata prima di adottare. Una cosa è certa, ed è quella che abbiamo affermato all’inizio. Il meticcio ha più varietà genetica ed è in virtù di tale peculiarità che risulta sostanzialmente immune da pratiche di selezione genetica “eccessive”.

Le quali non incidono soltanto sulla salute, ma anche sul carattere, sempre in relazione alla razza. Motivo per cui se siete amanti di una determinata razza, fate attenzione alla scelta dell’allevatore: incide moltissimo sia sul vissuto dell’animale e dei suoi genitori, sia sul suo modo di relazionarsi con voi. Un pedigree “lavorato all’esasperazione” non è mai un bene né per l’animale, né per il padrone.

Meticcio sì, ma attenzione alle razze

La valutazione della razza è fondamentale anche nel caso di un cane meticcio: è infatti fondamentale capire quali sono le razze che presenta nel suo DNA, perlomeno quelle più evidenti. Questo permette di farsi un’idea di base sul suo carattere e sulle sue esigenze, ad esempio su quanto ha bisogno di stare all’aria aperta.

Inoltre, è cosa nota che ci sono razze più predisposte a determinate patologie. Ad esempio, il pastore tedesco è portato a sviluppare la displasia dell’anca, mentre il carlino e il bulldog hanno una conformazione del muso che rende frequente la comparsa di problemi respiratori.

E poi. I cani da caccia sono dolcissimi, ma attenzione che, a seconda del mix, non si tratti di un cane tendente all’iperattivismo. Detto ciò, sicuramente i tratti più “fastidiosi” della razza spesso sono mitigati quando si mescolano a quelli di altre varietà. E questo è un valore aggiunto anche a livello caratteriale, non solo in termini di costi da sostenere dal veterinario.