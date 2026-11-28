Indagini Le armi sequestrate dopo la tentata rapina, disposti accertamenti tecnici

E' rimasto pochi minuti nella gioielleria, per poi dileguarsi senza portare via nulla

Gela. I poliziotti del commissariato hanno impiegato pochi giorni, circa un mese fa, per risalire al venticinquenne Alessio Cannizzaro, responsabile del tentativo di rapina ai danni dei titolari della gioielleria Sollami, in pieno centro storico. I poliziotti, durante le perquisizioni effettuate, hanno individuato e sequestrato la riproduzione di una pistola, parti di armi, caricatori e munizioni, una saldatrice e un trapano verticale. Sotto sequestro è finita una stampante 3d, che stando agli inquirenti sarebbe stata usata per riprodurre componenti di armi. Cannizzaro, fino al momento della tentata rapina senza precedenti penali alle spalle, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere proprio per il possesso di armi. Le stesse armi, i componenti e le munizioni, su iniziativa dei pm della procura che coordinano le indagini, sono state sottoposte a una consulenza tecnica, per valutarne l'effettiva potenzialità. L'arresto del venticinquenne, rimasto pochi minuti nella gioielleria, per poi dileguarsi senza portare via nulla, è stato convalidato, con la detenzione in carcere. Il giovane è difeso dal legale Flavio Sinatra.