Somme sbloccate Lavori via Martinica, approvata variazione per fondi: "Opere completate con royalties"

I residenti da anni reclamano le opere strutturali, dopo peraltro aver pagato tutti gli oneri

Gela. Una quasi eterna incompiuta, l'area di via Martinica e delle strade adiacenti, trova copertura finanziaria per completare lavori mai conclusi. Il consiglio comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, ha dato il via libera alla variazione di bilancio da cinquecentomila euro. Somme che serviranno a completare le opere di urbanizzazione, "dando dignità a chi ci vive". Il primo cantiere venne avviato con fondi di "Patto per il sud". Da allora, si è innestata una catena di ostacoli, economici e pratici, che ha bloccato tutto. I residenti da anni reclamano le opere strutturali, dopo peraltro aver pagato tutti gli oneri. "Le somme sono quelle delle royalties di "Argo-Cassiopea" per l'anno 2024 - ha voluto precisare il sindaco Terenziano Di Stefano - siamo un Comune in dissesto e ci scusiamo per quello che non è stato ancora fatto ma stiamo intervenendo". Civici, dem, M5s e l'opposizione hanno ribadito il pieno supporto alla variazione. "Vigileremo affinché i lavori vengano realizzati e conclusi - ha detto la leghista Antonella Di Benedetto - è questo l'uso delle royalties che riteniamo efficiente". Sì anche alla variazione di bilancio che permette di usare i fondi concessi dalla Regione per rendere funzionale via Del Cotone. L'aula si riunirà giovedì prossimo per integrare all'ordine del giorno ulteriori atti.