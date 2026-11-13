Tecnologia La socialità torna offline: eventi senza smartphone in crescita del 567%

Dai concerti ai viaggi digital detox, passando per gli Offline Club: cresce la ricerca di esperienze autentiche lontane da tecnologia e notifiche

Nel 2025 gli eventi phone-free sono cresciuti del 567% a livello globale, segnando una nuova tendenza nel modo di vivere la socialità. Sempre più esperienze scelgono di ridurre la presenza degli smartphone per favorire attenzione, partecipazione e connessioni più autentiche tra le persone. Non un rifiuto della tecnologia, ma il desiderio di creare spazi in cui tornare a vivere pienamente il momento presente.

Questa tendenza si inserisce in un fenomeno più ampio, quello del social rewilding, tra i trend più diffusi del momento. Il termine descrive il desiderio di rinaturalizzare le relazioni umane, riducendo la mediazione digitale e riportando al centro esperienze fisiche, spontanee e condivise.

È quanto racconta l'infografica di Pulze "Dall'iperconnessione al social rewilding: come i glitch tecnologici fanno tornare al reale", che analizza il fenomeno lungo due direttrici: da un lato le disconnessioni involontarie, provocate da blackout o problemi tecnici; dall'altro le disconnessioni volontarie, scelte consapevolmente per riscoprire il contatto reale.

Le disconnessioni involontarie sono spesso il primo passo verso la riscoperta della socialità offline. Un blackout, l'assenza di campo o una batteria scarica trasformano l'assenza di smartphone in un'occasione per tornare a interagire senza filtri: capita anche nei viaggi, quando aerei, metropolitane e limiti di roaming impongono pause forzate in cui si torna a leggere, osservare e conversare con chi si ha accanto.

È accaduto su scala molto più ampia durante il blackout che ha coinvolto Spagna e Portogallo il 28 aprile 2025: oltre 12 ore senza elettricità e connessione hanno spinto milioni di persone a scendere in strada, riscoprendo conversazioni spontanee, spostamenti a piedi e momenti condivisi nei quartieri.

Accanto ai glitch tecnologici, cresce però soprattutto la disconnessione scelta consapevolmente. Ne sono un esempio gli Offline Club, nati ad Amsterdam nel 2024 da un'idea di tre ragazzi della Gen Z e oggi presenti in 11 Paesi, Italia compresa: eventi organizzati in bar, librerie e spazi pubblici dove smartphone, tablet e laptop restano fuori e al loro posto trovano spazio lettura, giochi da tavolo, workshop creativi e conversazioni dal vivo, con l'obiettivo dichiarato di scambiare il tempo sugli schermi con il tempo reale.

La stessa logica guida i concerti phone-free promossi da artisti internazionali come Bruno Mars, Bob Dylan e Alicia Keys, arrivati in Italia con il tour di Cosmo, primo artista italiano a proporre un live con bollini adesivi applicati sugli smartphone.

E si ritrova anche nei viaggi: ritiri digital detox come quelli organizzati in Sardegna da Logout Livenow, o le esperienze phone-free proposte da agenzie come FTLO Travel e Unplugged, confermano che cresce il numero di persone che scelgono di partire senza dispositivi digitali, alla ricerca di ritmi più lenti e relazioni più autentiche.

Anche in Italia il fenomeno trova terreno fertile: quasi la metà degli italiani (47%) riconosce benefici concreti da una pausa dai social, su umore, autostima e qualità del sonno. Non stupisce quindi che quasi 4 italiani su 10 abbiano già sperimentato una disconnessione volontaria da social e smartphone, e che 8 su 10 sarebbero disposti a partire per un viaggio senza dispositivi digitali. Il social rewilding, anche qui, non è una moda passeggera ma il riflesso di un bisogno reale di tornare a vivere la socialità nel mondo reale



