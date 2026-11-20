La Roma di Gasperini a Parma “Convivenza Dybala-Soulè un falso problema”

ROMA (ITALPRESS) - L'emergenza infortuni in casa Roma è ormai alle spalle. Alla vigilia della trasferta di Parma, Gian Piero Gasperini può fare affidamento su Mile Svilar e Paulo Dybala, assenti rispe...

ROMA (ITALPRESS) - L'emergenza infortuni in casa Roma è ormai alle spalle. Alla vigilia della trasferta di Parma, Gian Piero Gasperini può fare affidamento su Mile Svilar e Paulo Dybala, assenti rispettivamente da nove e sette partite, mentre Gianluca Mancini è al rientro dopo il risentimento che lo ha tenuto fuori dall'impegno in nazionale. "Tutti e tre si sono allenati bene in questo periodo e sono rimasti qui, quindi sono recuperati. Rimangono ai box solo Pellegrini, il cui recupero è più lungo, e Rensch, che ha già iniziato ad allenarsi con buona intensità e quindi potrebbe recuperare presto", ha detto Gasperini in conferenza stampa in vista del match del Tardini.

Con il recupero di Dybala, si riapre il tema della convivenza con Soulè. Per il tecnico giallorosso "è un falso problema" perchè "si sposano benissimo tra loro ed è una fortuna averli entrambi a disposizione". Da valutare il minutaggio a disposizione della Joya: "Bisogna verificarlo giocando. E' vero che è un mese che non gioca, però prima o poi deve iniziare a giocare. E poi le valutazioni si fanno durante la partita, per vedere di volta in volta come reagisce".

Gennaio è sempre più vicino e in queste settimane entreranno nel vivo le valutazioni in chiave mercato. Gasp ammette di averne parlato col ds D'Amico, ma passa la palla al ceo Galantic perchè è "opportuno che sia lui il primo a parlarne e a dire cosa può fare la Roma in un mercato difficile", per poi specificare che "al 20 novembre qualunque situazione vale poco" e che "può succedere ancora di tutto". La testa del tecnico è sul campionato e su una partita che può permettere alla Roma di tenere il passo di Lazio e Inter. Lo scorso anno a Parma i giallorossi completarono una rimonta nel recupero che valse poi la Champions League: "Quella fu una tappa fondamentale. Questa però è una nuova stagione, è diversa ma è ripartita sulla falsa riga di come abbiamo finito la scorsa", ha concluso Gasp.

- Foto Ipa Agency -

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