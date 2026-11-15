SERIE B2 FEMMINILE La Nuova Città di Gela supera la prova di maturità contro Santa Teresa: sale in cattedra Badalamenti

Prima di questa gara terza in classifica, la Futura Santa Teresa cede al PalaLivatino dinanzi alle ragazze di Gianluca Aceto, brave a imporsi su una formazione attrezzata e soprattutto in fiducia dopo un ottimo avvio di campionato.

Gela. Una super Gaia Badalamenti regala alla Nuova Città di Gela un successo che dà grandissimo morale in vista del proseguo del campionato. Prima di questa gara terza in classifica, la Futura Santa Teresa cede al PalaLivatino per 3-1 dinanzi alle ragazze di Gianluca Aceto, brave a imporsi su una formazione attrezzata e soprattutto in fiducia dopo un ottimo avvio di campionato.

L’approccio alla gara delle locali è da dieci in pagella, e permette alle giallorosse di indirizzare sin da subito la sfida a proprio vantaggio conquistando i primi due parziali per 25-16 e 25-14. Nel terzo reagisce il sestetto peloritano, che accorcia le distanze allungando la sfida. Il quarto e ultimo set è indubbiamente il più bello dell’intero incontro e regala grande spettacolo ai tanti spettatori accorsi per sostenere le atlete di Aceto. Il punteggio finale di 28-26 sorride al club dal vessillo giallorosso, che chiude a proprio favore una gara di grande cuore e sofferenza facendo scatenare il pubblico di un determinante PalaLivatino, ancora una volta un vero e proprio fattore a vantaggio della Nuova Città di Gela.