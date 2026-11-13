CULTURA La magia dei cantastorie incontra i più piccoli: Tito De Lotto alla biblioteca comunale

Un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dei libri e alla cultura attraverso una forma di narrazione coinvolgente e capace di stimolare curiosità e immaginazione

Gela. La cultura si fa racconto e conquista i più piccoli. La biblioteca comunale di Gela ha ospitato Tito De Lotto, cantastorie che ha incontrato gli studenti delle scuole gelesi, accompagnandoli in un viaggio tra storie, tradizioni e memoria popolare.



Un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dei libri e alla cultura attraverso una forma di narrazione coinvolgente e capace di stimolare curiosità e immaginazione. Tra racconti e momenti di ascolto, gli alunni hanno potuto riscoprire il valore della biblioteca come luogo di incontro, conoscenza e crescita.



Un’esperienza che dimostra come la cultura possa diventare accessibile e divertente, soprattutto quando passa attraverso la voce e la passione di un cantastorie.