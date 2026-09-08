La città si stringe intorno alla patrona Maria D'Alemanna: "Guidaci nel nostro impegno"

La celebrazione della patrona

Gela. Entra nel vivo la celebrazione della patrona Maria santissima D'Alemanna. La processione si avvia alla partenza. Questa mattina, il rito della messa con il sindaco Terenziano Di Stefano, le istituzioni religiose e tanti fedeli che hanno affollato il duomo. Il rientro dell'effigie è previsto in serata, dopo un percorso che attraverserà diverse zone della città. "Madonna D'Alemanna, patrona di Gela, a te ci rivolgiamo con fede e devozione, chiedendoti di guidarci nel nostro impegno al servizio della nostra città. Donaci la forza, il coraggio e la determinazione per affrontare ogni difficoltà e per lottare affinché Gela possa tornare a risplendere, crescere e riemergere. Proteggi la nostra comunità e tutti i cittadini gelesi, accompagnando il nostro cammino verso un futuro migliore", questo il messaggio del sindaco.