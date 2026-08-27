La Cina ospiterà l’Organizzazione mondiale per alfabetizzazione scientifica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Conferenza mondiale sull'alfabetizzazione scientifica 2026 si terrà a Pechino dal 19 al 21 settembre e, secondo quanto reso noto ieri dalla China Association for...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Conferenza mondiale sull'alfabetizzazione scientifica 2026 si terrà a Pechino dal 19 al 21 settembre e, secondo quanto reso noto ieri dalla China Association for Science and Technology (CAST), durante l'evento verrà annunciata ufficialmente l'istituzione dell'Organizzazione mondiale per l'alfabetizzazione scientifica.

La CAST ha sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, che settembre sarà nuovamente il mese nazionale della divulgazione scientifica. La conferenza di Pechino inviterà esperti e studiosi cinesi e stranieri a discutere insieme soluzioni, strategie e percorsi per migliorare l'alfabetizzazione scientifica del pubblico.

L'Organizzazione mondiale per l'alfabetizzazione scientifica mira a costruire una piattaforma globale per la discussione condivisa, lo sviluppo congiunto e il beneficio reciproco nell'ambito delle iniziative inerenti rivolte al pubblico. Cercherà inoltre di promuovere gli scambi e la cooperazione, approfondire l'innovazione collaborativa e favorire un'interazione positiva tra scienza, tecnologia e società.

Inoltre, l'organizzazione si impegnerà a migliorare l'alfabetizzazione scientifica del pubblico per affrontare congiuntamente le sfide globali e contribuire alla realizzazione dello sviluppo sostenibile globale e alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità.

Tra le istituzioni che fanno parte dell'organizzazione figurano accademie nazionali delle scienze, fondazioni per la scienza e la tecnologia, società scientifiche e musei della scienza. Attualmente vi sono 32 membri fondatori, tra cui 20 stranieri provenienti da 19 Paesi di Asia, Europa, Sud America, Africa e Oceania.

La Cina ha inaugurato il suo primo mese nazionale della divulgazione scientifica nel settembre 2025. La revisione della Legge sulla divulgazione scientifica e tecnologica, entrata in vigore il 25 dicembre 2024, ha designato settembre come mese nazionale annuale della divulgazione scientifica.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-