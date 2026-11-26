Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open 2027
MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - E' ufficiale: Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open. Il tennista azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro in una clinica...
MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - E' ufficiale: Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open. Il tennista azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro in una clinica di Turku, in Finlandia, martedì scorso e oggi Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia, ha confermato l'assenza del numero 2 del mondo. "Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio in seguito al recente intervento - le sue parole -. Jannik ama gareggiare qui a Melbourne e non vede l'ora di tornare per l'edizione 2028 del torneo. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in campo".
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 26 novembre 2026