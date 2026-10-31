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Iran, Khamenei”Risposta immediata a qualsiasi attacco Usa senza limiti geografici”

ROMA (ITALPRESS) - La Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ordinato agli alti comandanti militari di rispondere rapidamente e con forza "a qualsiasi nuova aggressione" Usa "contro il Paese, s...

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2026 15:00
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Iran, Khamenei”Risposta immediata a qualsiasi attacco Usa senza limiti geografici” -
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ROMA (ITALPRESS) - La Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha ordinato agli alti comandanti militari di rispondere rapidamente e con forza "a qualsiasi nuova aggressione" Usa "contro il Paese, senza limitazioni geografiche", si legge sul canale Telegram ufficiale di Khamenei.

Durante un vertice tra la Guida Suprema, che ricopre anche il ruolo di Comandante in Capo delle Forze Armate iraniane, e i vertici delle Forze Armate del Paese, Khamenei ha sottolineato che "una preparazione militare intelligente, finalizzata a un confronto decisivo con i nemici, costituisce un requisito fondamentale per raggiungere il massimo livello di deterrenza. Ha stabilito che qualsiasi livello o tipologia di minaccia dovrà essere affrontato con una risposta immediata, incisiva e senza limitazioni geografiche".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 31 ottobre 2026

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