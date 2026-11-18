Le festività Inviate richieste fondi regionali per luminarie: Morselli, "albero sarà acceso il 28 novembre"

Fondi per le luminarie

Gela. L’amministrazione comunale, in particolare l’assessore al turismo e agli eventi, Romina Morselli, desidera esprimere un sentito ringraziamento ai dipendenti comunali che, in questi giorni, hanno lavorato con grande impegno, professionalità e spirito di collaborazione per consentire alla città di partecipare al bando “Borghi di Natale”, promosso dal Dipartimento regionale del Turismo della Regione Siciliana. Nonostante i tempi particolarmente ristretti a disposizione, gli uffici comunali hanno operato intensamente per predisporre un progetto dedicato agli allestimenti e alle installazioni natalizie, riuscendo a rispettare le tempistiche previste dalla procedura a sportello e a presentare regolarmente la candidatura. "Desidero ringraziare personalmente tutti i dipendenti comunali che, con disponibilità e senso di responsabilità, hanno contribuito alla predisposizione del progetto in tempi davvero molto brevi – dice Morselli – è stato un lavoro intenso, che ha richiesto uno sforzo organizzativo significativo e una stretta collaborazione tra gli uffici. La città di Gela ha saputo cogliere questa opportunità e confidiamo che la proposta progettuale possa trovare accoglimento da parte della Regione Siciliana". Indipendentemente dall’esito della candidatura, l’amministrazione comunale ha già avviato, attraverso proprie risorse, gli interventi di installazione delle luminarie natalizie, i cui lavori sono in fase di completamento tra la giornata odierna e quella di domani. Quest’anno, inoltre, l’amministrazione ha deciso di anticipare di circa dieci giorni il tradizionale momento inaugurale dell’albero di Natale, con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino, renderlo maggiormente accogliente e attrattivo e contribuire a creare un clima di festa già in occasione del Black Friday, offrendo al contempo un’opportunità di maggiore vitalità per le attività commerciali e per l’intera comunità. La cerimonia inaugurale di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie è prevista per sabato 28 novembre, quando la città entrerà ufficialmente nell’atmosfera delle festività natalizie. L’amministrazione comunale ribadisce così la volontà di investire nella valorizzazione degli spazi urbani, nell’attrattività turistica e nel sostegno al tessuto commerciale cittadino, nella convinzione che anche le iniziative legate alle festività possano rappresentare un’importante occasione di aggregazione, partecipazione e rilancio dell’immagine della città.