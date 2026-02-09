Inchiesta "Exitus", assoluzione per Collodoro: Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio

Gli veniva addebitata un'ipotesi di violazione della misura restrittiva, già applicatagli per altre vicende. Fu coinvolto nell'indagine sui fiancheggiatori del boss Salvatore Rinzivillo

Gela. Venne coinvolto, seppur senza essere raggiunto da misure, nell'inchiesta antimafia “Exitus”. Per Carmelo Collodoro, i giudici della Corte di Cassazione hanno disposto l'annullamento senza rinvio, con la formula “perché il fatto non sussiste”. E' stato assolto. Gli veniva addebitata un'ipotesi di violazione della misura restrittiva, già applicatagli per altre vicende, che non gli permetteva di allontanarsi dal territorio comunale. Per gli inquirenti, invece, nonostante l'obbligo si recò nella zona di Vittoria, per incontrare un esponente dei clan di quell'area. Fu monitorato mentre si trovava insieme all'avvocato Grazio Ferrara, condannato in via definitiva per i fatti del blitz “Exitus”, concentrato su quelli che vennero ritenuti fiancheggiatori del boss Salvatore Rinzivillo. Per Collodoro, difeso dal legale Francesco Enia, in primo grado, con il giudizio abbreviato davanti al gup del tribunale di Catania, cadde l'ipotesi dell'aggravante del metodo mafioso e rimase la condanna solo per la violazione della misura, confermata dalla Corte d'appello etnea. La difesa si è rivolta ai giudici romani che hanno accolto il ricorso, escludendo i presupposti pure della violazione della misura, che era appunto l'unica accusa ancora a carico di Collodoro. Secondo il difensore, nei confronti dell'imputato non fu mai fissata nessuna camera di consiglio, a conclusione di precedenti periodi di detenzione, per appurare se sussistessero ancora i presupposti della pericolosità sociale.