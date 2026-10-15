Inchiesta della Corte dei conti sulle consulenze alla Regione dell’avvocato Armao
PALERMO (ITALPRESS) – Un’inchiesta è stata avviata dalla Procura della Corte dei conti sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana. Le Fiamme gialle si sono presentate negli uffici regi
PALERMO (ITALPRESS) – Un’inchiesta è stata avviata dalla Procura della Corte dei conti sui compensi ricevuti dall’avvocato Gaetano Armao in qualità di consulente del presidente della Regione Siciliana.
Le Fiamme gialle si sono presentate negli uffici regionali per sequestrare i documenti sui contratti sottoscritti con Armao, già sotto inchiesta per corruzione da parte della Procura ordinaria.
-Foto di repertorio Guardia di Finanza-
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 15 ottobre 2026