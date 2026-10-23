La richiesta Inchiesta "Camaleonte", in appello la procura generale chiede la revoca della confisca ai Luca

In sede di misure reali, già la Corte d'appello, nel primo giudizio, aveva deciso la restituzione di una consistente parte dei beni degli imprenditori e delle quote di sette società, compresa “Lucauto”

Gela. La confisca, imposta sui beni riconducibili al gruppo imprenditoriale Luca, va revocata. La richiesta è stata formalizzata, nell'udienza odierna, dalla procura generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta. Per l'accusa, quindi, non sussistono più ragioni per mantenere il vincolo sui beni che gli imprenditori acquisirono fino al 2005. La Cassazione, a inizio anno, aveva annullato con rinvio proprio alla Corte d'appello, accogliendo i ricorsi avanzati dagli imprenditori, che anni addietro furono coinvolti nell'inchiesta antimafia “Camaleonte”. Per quei fatti, sono stati assolti in primo grado ed è attualmente in corso il giudizio di appello, su ricorso presentato dai pm. In sede di misure reali, invece, già la Corte d'appello, nel primo giudizio, aveva deciso la restituzione di una consistente parte dei beni degli imprenditori e delle quote di sette società, compresa “Lucauto”. Adesso, la procura generale insiste affinché si revochi pure il vincolo attualmente in essere sulla parte dei beni non ancora restituita agli imprenditori Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Luca, oltre che ai loro familiari. La procura generale, in Cassazione, aveva a sua volta concluso per l'annullamento, poi disposto dai giudici capitolini con rinvio alla Corte d'appello nissena. I difensori, nei vari gradi del procedimento di prevenzione, hanno prodotto un vasto materiale documentale, compresa la sentenza che portò all'assoluzione di tutti gli imputati nel giudizio penale di primo grado, condotto dal collegio del tribunale di Gela. A novembre, toccherà proprio ai difensori concludere. Gli imprenditori e i loro familiari sono rappresentati dagli avvocati Carlo Taormina, Flavio Sinatra, Antonio Gagliano, Filippo Spina, Alessandro Diddi, Luigi Latino, Fabio Fargetta, Carmelo Peluso.