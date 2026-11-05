Incendio alla Camera di Commercio di Messina, crolla parte del tetto: evacuato l’edificio / Video

Un incendio è divampato all'ultimo piano della sede della Camera di Commercio di Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio ai piani superiori della Camera di Commercio di Messina. Le fiamme hanno rapidamente interessato gran parte della copertura dello storico edificio, provocando il crollo di una porzione consistente del tetto, caratterizzato da capriate in legno. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Il palazzo è stato evacuato e, al momento, non si registrano feriti. Ancora da accertare le cause del rogo. Tra le ipotesi da verificare anche quella di un possibile collegamento con alcuni lavori all’impianto di climatizzazione in corso al piano superiore. Sul posto sono arrivati il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, la segretaria generale Paola Sabella e il sindaco Federico Basile, che sta seguendo l’evolversi dell’emergenza.

– foto xr6/Italpress-

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