Avvocati In tribunale inaugurata la sede di rappresentanza della Camera penale "Eschilo"

La stanza in tribunale farà da sede ufficiale

Gela. La Camera penale "Eschilo", da oggi, ha una propria sede istituzionale a palazzo di giustizia. È stata inaugurata questa mattina, in presenza dell'intero direttivo e di diversi avvocati penalisti del foro locale. La stanza in tribunale farà da sede ufficiale. Non c'era mai stato un riferimento fisso per tutti i legali che fanno parte della Camera penale. Il presidente del tribunale Roberto Riggio, il procuratore capo Salvatore Vella, il presidente della sezione penale del tribunale Francesca Pulvirenti e il segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, Angelo Licata, hanno voluto presenziare all'avvio vero e proprio della sede istituzionale della Camera penale, ribadendo l'importanza di una piena rappresentanza dei penalisti locali. Il presidente della Camera "Eschilo", Angelo Gaccione, ha apposto la targa di rappresentanza all'ingresso della nuova sede. Insieme a lui, il vicepresidente Filippo Spina e tutti i componenti del direttivo, Joseph Donegani, Vittorio Giardino, Valentina Lo Porto, Angelo Cafa' e Giovanni Cantaro.