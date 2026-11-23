Monitoraggio Immobili comunali, "censimento" da ultimare nella strada per chiudere il cerchio del bilancio

E' un capitolo che da anni non si riesce a definire in maniera dettagliata

Gela. L'attività è partita diverso tempo fa, affidata alla struttura, piuttosto scarna numericamente quanto a personale, del settore comunale patrimonio. Nelle prossime settimane, bisognerà comunque definire un elenco completo dei beni immobili nella proprietà dell'ente municipale. Le verifiche sono state avviate su impulso dell'amministrazione e del dirigente ad interim del settore, il segretario generale Giovanni Curaba. L'assessore, con delega in materia, Simone Morgana, a sua volta sta cercando di avere un quadro sempre più chiaro su un capitolo che da anni non si riesce a definire in maniera dettagliata. Molti immobili comunali, nel tempo, sono stati concessi ad associazioni e privati e ci sono inoltre beni che non sono mai stati veramente censiti. In questa fase, avere dati certi diventa propedeutico agli aspetti finanziari, dato che a Palazzo di Città bisognerà provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, in seguito al sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato. In Comune, come ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano, si attende la notifica del decreto ministeriale, successivo al varo favorevole del bilancio riequilibrato. Avere una contezza precisa del patrimonio immobiliare è una casella da non sottovalutare per superare il dissesto, con tutti gli oneri che questa comporta.