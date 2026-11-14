LO SPETTACOLO Il teatro si accende con l' Antidoto : al via una stagione invernale

In replica oggi alle 21 e domani alle 18.

Gela. Si è alzato il sipario sulla stagione teatrale invernale al teatro di macchitella con il debutto della compagnia "Antidoto", che ha portato in scena uno spettacolo nel segno della passione e della tradizione teatrale. Una commedia fatta di equivoci e colpi di scena.

Un’apertura che inaugura un cartellone ricco e variegato, capace di coniugare le realtà teatrali locali con quelle nazionali e di ospitare grandi nomi del panorama artistico.

La programmazione punta a offrire al pubblico un percorso tra generi, interpreti e spettacoli diversi, valorizzando il teatro come occasione di incontro, cultura e intrattenimento.

Lo spettacolo andrà in replica oggi alle 21:00 e domani sera alle 18. Sono ancora disponibili posti e abbonamenti.