Il Tas accoglie il ricorso, la Coppa d’Africa riassegnata al Senegal

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Il Senegal torna campione d'Africa. Dieci mesi dopo la festa sul campo, i Leoni della Teranga tornano a celebrare la conquista della Coppa d'Africa, restituita a Manè...

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Il Senegal torna campione d'Africa. Dieci mesi dopo la festa sul campo, i Leoni della Teranga tornano a celebrare la conquista della Coppa d'Africa, restituita a Manè e compagni dal Tribunale arbitrale sportivo di Losanna: accolto il ricorso di Dakar e ripristinato il risultato maturato sul terreno di gioco. Lo scorso 18 gennaio a Rabat, infatti, i senegalesi avevano battuto il Marocco 1-0 ai supplementari nella finale della Coppa d'Africa, un verdetto però ribaltato due mesi dopo dalla commissione d'appello della Caf, che aveva accolto il ricorso dei rivali e assegnato loro il successo per 3-0 a tavolino, e di conseguenza il trofeo. Nel finale dei tempi regolamentari diversi giocatori senegalesi avevano abbandonato il terreno di gioco come protesta per il rigore assegnato alla squadra di Regragui. Rientrati successivamente, con Brahim Diaz che dagli undici metri mancava quello che sarebbe stato il gol della vittoria, erano poi riusciti a spuntarla col gol di Pape Gueye. Davanti alla sentenza della Confederazione africana, il Senegal - che si era rifiutato di restituire la coppa - si è rivolto al Tas, il cui collegio arbitrale, si legge nel dispositivo, ha ritenuto che la decisione dell'arbitro di riprendere o interrompere la partita rientrasse in via definitiva nella sua esclusiva competenza. "Fischiando per autorizzare la ripresa del gioco, il direttore di gara aveva ritenuto che sussistessero le condizioni necessarie per riprendere la partita: entrambe le squadre erano nuovamente in campo ed entrambe avevano manifestato la volontà di riprendere il gioco". Inoltre, "il giudizio del direttore di gara non sembra essere stato condizionato da fattori esterni alla partita". La decisione del collegio arbitrale, fanno sapere ancora dal Tas, "è stata unanime".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).