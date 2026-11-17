Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino aderisce a Fratelli d’Italia: “Grazie a Meloni diminuiti gli sbarchi”

ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha deciso di unirsi al progetto di Fratelli d’Italia: lo ha annunciato ufficialmente questa mattina, in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, nella sede del partito di Giorgia Meloni. Gi

ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha deciso di unirsi al progetto di Fratelli d’Italia: lo ha annunciato ufficialmente questa mattina, in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, nella sede del partito di Giorgia Meloni.

Giovanni Donzelli, presente all’evento, ha dichiarato: “Lampedusa ha superato l’emergenza: tirando le somme, possiamo dire che quest’anno ha segnato un record positivo per quanto concerne gli sbarchi. L’isola può accogliere i migranti in condizioni di civiltà, mentre prima non era possibile: la sinistra parla sempre di avere un atteggiamento umano, noi siamo riusciti a passare dalle parole ai fatti. L’ingresso del sindaco Mannino in Fdi mi riempie d’orgoglio, è un ottimo amministratore, chi governa bene è sempre a suo agio nel nostro partito”.

“Per quanto riguarda il numero degli sbarchi e delle vittime – ha aggiunto – le morti in mare sono diminuite. Grazie all’intervento del governo, infatti, sono morte meno persone in mare e di questo dovremmo gioire tutti. Anche i critici di questo esecutivo, dato che parliamo di esseri umani, non dovrebbero fare gli sciacalli su questa vicenda”.

Il sindaco Mannino ha raccontato: “Questa scelta è cominciata il 12 settembre 2023, un giorno che i lampedusani non dimenticheranno facilmente: arrivarono oltre 100 barche, con a bordo più di centomila persone. Il sistema dei soccorsi andò in tilt. Mi arrivò un messaggio, di sole cinque parole, da Giorgia Meloni: ‘Non la lascio da solo’. In quel momento, grazie a quel gesto, colsi un lato molto umano del presidente del Consiglio, sentii la vicinanza delle istituzioni e da lì cominciò una collaborazione proficua”.

“In questi anni – ha sottolineato il primo cittadino di Lampedusa – ho visto ridurre drasticamente il numero delle persone giunte nella mia terra e ho visto cambiare totalmente la gestione dell’immigrazione, grazie al potenziamento dei servizi sanitari e dei trasferimenti dall’hotspot. L’aiuto della Croce Rossa, inoltre, ha restituito dignità ad un’area in condizioni critiche. Rispetto alle precedenti amministrazioni, in mano alle cooperative, ora c’è trasparenza. Grazie al governo, anche l’Europa sta iniziando a farsi carico di un problema che è stato trattato, fino a pochi anni fa, con molta superficialità”.

Durante la conferenza è intervenuta anche Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia: “La prima volta che ho visitato Lampedusa risale all’inizio della legislatura e mi sono trovata di fronte ad una situazione molto complessa. Abbiamo ridotto gli sbarchi dell’80%, aumentando contestualmente i rimpatri: questi numeri dimostrano l’efficacia dell’azione del governo. Proprio oggi, inoltre, è stato annunciato che altri cinque paesi europei si stanno mobilitando per la nascita di un nuovo hotspot in Ruanda, sulla falsariga delle politiche in Albania del governo Meloni. Ricordo, inoltre, che abbiamo realizzato nell’isola una postazione 118. L’arrivo del sindaco nella nostra squadra mi rallegra: egli è preparato ed è riuscito a fronteggiare l’emergenza con fierezza”.

Presenti alla conferenza anche Luca Sbardella, vice coordinatore di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia ad Agrigento, e Giusi Savarino, assessore regionale al territorio e ambiente della Regione Sicilia.

-Foto xc5/Italpress-

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