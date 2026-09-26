Il progetto Smades di Niscemi premiato agli "In/Architettura Sicilia 2026"

La cerimonia di consegna si è svolta ieri, 25 settembre, negli spazi di ZO Centro Culture Contemporanee a Catania. A ritirare i riconoscimenti l’architetto Castellana e il team di progetto.

Niscemi. Nuovo importante riconoscimento per il Complesso Parrocchiale Santa Maria della Speranza di Niscemi. Il progetto Smades, firmato dall’architetto Vincenzo Castellana insieme a Rosanna Zafarana, Filippo Baglieri, Francesco Sagone e Tonino Virginia, ha ricevuto la Menzione al Premio "In/Architetturaq" Sicilia 2026, nella categoria “Nuova costruzione all’intervento”, oltre al Premio Speciale Federbeton.



La cerimonia di consegna si è svolta ieri, 25 settembre, negli spazi di ZO Centro Culture Contemporanee a Catania. A ritirare i riconoscimenti l’architetto Castellana e il team di progetto.



Un risultato che aggiunge un nuovo tassello al percorso di valorizzazione del complesso parrocchiale, realizzato in un’area periferica di Niscemi e concepito come elemento di rigenerazione urbana e di ricucitura tra il quartiere e la città. L’edificio, caratterizzato da un volume cubico in calcestruzzo attraversato dalla luce di una grande croce, interpreta in chiave contemporanea i simboli dell’architettura sacra. Il progetto era già stato selezionato nel 2024 per l’Yearbook del Consiglio Nazionale degli Architetti e per la mappatura del Premio Internazionale Fondazione Frate Sole e, nel 2025, dal Ministero della Cultura per il Censimento delle Architetture Italiane dal 1945 a oggi.



Per Vincenzo Castellana si tratta di un ulteriore riconoscimento all’interno di un percorso professionale già segnato da numerosi premi nazionali nel campo dell’architettura e del design.