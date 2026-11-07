LA NOVITà Il futuro è realtà alla "Quasimodo" con l’immersive learning lab

La scuola del futuro è realtà: inaugurato all’Istituto "Quasimodo" l’Immersive Learning Lab, il nuovo laboratorio didattico ad alta tecnologia tra innovazione e inclusività

Gela. Alla Quasimodo il futuro è già realtà con dell’Immersive Learning Lab. Un vero e proprio viaggio tra tecnologia, creatività e apprendimento multisensoriale pensato per vivere la scuola di domani già oggi. L’innovativo laboratorio ad alta tecnologia, caratterizzato da un forte valore inclusivo, è stato inaugurato Ieri pomeriggio, nei locali del plesso centrale dell'Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Quasimodo”

L’aula immersiva è solo l’ultimo traguardo dell’istituto comprensivo che porta già avanti una didattica alternativa con armadietti, aule senza zaino e molto altro.