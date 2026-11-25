Il Corecom Sicilia entra a scuola con l’Abbecedario della media education / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Riprende il viaggio dell‘Abbecedario della media education, il progetto di cittadinanza digitale realizzato dal Corecom Sicilia, il Comitato Regionale per le comunicazioni, per accompagnare gli studenti degli Istituti comprensivi sic

PALERMO (ITALPRESS) – Riprende il viaggio dell‘Abbecedario della media education, il progetto di cittadinanza digitale realizzato dal Corecom Sicilia, il Comitato Regionale per le comunicazioni, per accompagnare gli studenti degli Istituti comprensivi siciliani lungo percorsi di navigazione on line improntati a consapevolezza e responsabilità e di utilizzo equilibrato delle piattaforme social.

Lo start, stamane, a Palermo, presso il plesso Letizia Battaglia dell’Istituto Comprensivo Statale Principessa Elena Di Napoli, dove si è tenuta la presentazione. L’Abbecedario, composto da 21 concetti propri del mondo digitale, giunge quest’anno alla sua seconda edizione.

A prendere parte all’incontro Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia; Claudia Caramanna, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo; Santa Guzzetta, dirigente dell’Istituto; Salvatore Iacono, Dirigente dell’Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia; e Aldo Mantineo, giornalista e principale curatore della guida, insieme al presidente Peria Giaconia.

Ad assistere all’incontro gli alunni dell’istituto, partecipi e coinvolti nel corso della presentazione. “Non abbiate paura di denunciare atti di bullismo”, ha detto il presidente del Corecom Sicilia, rivolgendosi agli studenti. “Con le istituzioni ci rechiamo nelle scuole per raccontarvi come possiamo aiutarvi in merito. Lavorando insieme possiamo fare un lavoro coerente – ha sottolineato Peria Giaconia –, voi dovete stare attenti”. Coinvolgenti gli interventi di Mantineo e della Procuratrice Caramanna, che hanno reso partecipi gli studenti tramite attività e riflessioni a loro congeniali.

IL VIDEO

-Foto xv4/Italpress-

(ITALPRESS).