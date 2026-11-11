PRECARIATO Il Comitato "Art.23 mai più" avvia una proposta di legge di iniziativa popolare

Gli ex precari storici presentano sabato a Caltanissetta un progetto che dovrebbe portare al riconoscimento dei contributi previdenziali dal 1989 al 1995.

Gela. Una tappa importante quella che si svolgerà a Caltanissetta sabato 14 novembre dalle 10:00, presso l’Auditorium “Michele Abbate”, dove verranno illustrate le iniziative in itinere e lo stato dell’arte della proposta di una legge di iniziativa popolare che verrà presentata al Parlamento italiano.

Il Comitato “Art. 23 mai più! Sicilia”, costituito il 4 settembre 2026, ha programmato una serie di convegni in ogni provincia della Sicilia, per illustrare una serie di attività riguardanti la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare che, richiamando la normativa vigente in materia, consentirà il riconoscimento dei contributi previdenziali relativi agli anni dal 1989 al 1995, periodo in cui gli allora giovani lavoratori – avviati successivamente in progetti socialmente utili – erano riconosciuti come "articolisti". La proposta riguarderà anche il periodo successivo al 1995 e fino alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro subordinato, anche se a termine, con la previsione di un riscatto agevolato dei contributi figurativi già riconosciuti. Il comitato, composto da componenti di ogni provincia, è rappresentato dai due presidenti, Gaetano Aiello della provincia di Palermo e Gianni Savoca della provincia di Messina, nonché dai due vice Presidenti, Pietro Martinez di Trapani e Daniele Maccarrone di Catania. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul Portale Web del Comitato art23maipiu.it, attraverso il quale i sostenitori potranno anche versare un contributo liberale per sostenere l’iniziativa. Il comitato promotore si auspica la presenza del maggior numero possibile dei colleghi iscritti nella chat WhatsApp della provincia di Caltanissetta, che raccoglie attualmente circa 500 unità di personale riconducibile all’ex art 23.