ICE Agenzia festeggia a Londra 100 anni, a Rouleur Live con 18 aziende italiane

LONDRA (ITALPRESS) - ICE Agenzia ha festeggiato i suoi cento anni a Rouleur Live 2026, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al settore della bicicletta e dell'industria ciclist...

LONDRA (ITALPRESS) - ICE Agenzia ha festeggiato i suoi cento anni a Rouleur Live 2026, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al settore della bicicletta e dell'industria ciclistica di alta gamma.

L'evento rappresenta un punto di riferimento strategico per l'intero ecosistema industriale, e riunisce produttori, buyer, innovatori e brand di rilievo globale con l'obiettivo di condividere competenze, presentare tecnologie all'avanguardia e sviluppare nuove opportunità di business.

Rouleur Live celebra la passione per il ciclismo coniugando esposizioni di prodotto, workshop, presentazioni esclusive e momenti di confronto con i protagonisti del settore: atleti professionisti, designer e aziende leader nella produzione di biciclette e componentistica avanzata.

La manifestazione evidenzia un trend di crescita costante: dai 6.000 visitatori e 61 espositori del 2023 si è passati ai 7.000 visitatori con 81 espositori nel 2024, fino a raggiungere gli 8.000 visitatori e 84 espositori registrati nel 2025.

"Per la prima volta abbiamo partecipato con un padiglione di 18 aziende italiane di biciclette, di accessori, di abbigliamento per le bici, a quello che è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la promozione della bici", ha affermato il direttore di ICE Londra Giovanni Sacchi.

"L'evento - ha aggiunto - si caratterizza per una grande presenza italiana, quasi il 30% delle aziende presenti proviene dall'Italia, il mercato UK è uno dei mercati più interessanti per la sua crescita e per l'interesse degli appassionati per il mondo delle bici".

L'appuntamento offre a professionisti, operatori e appassionati un'esperienza immersiva tra innovazione tecnologica, design e prodotti ad alto valore aggiunto.

Sul fronte di mercato, si stima che i profitti dei dettaglianti di biciclette registrano una contrazione media annua del 3,2% nel quinquennio fino al 2025-26, attestandosi su un valore complessivo di 1,6 miliardi di sterline. Il settore continua infatti a risentire del ridimensionamento della domanda post-pandemica e della pressione esercitata dall'aumento del costo della vita sulle disponibilità di spesa dei consumatori. Tale dinamica ha impattato in particolare sul segmento delle biciclette tradizionali e sui prodotti dedicati ai più giovani, il cui volume di vendite permane al di sotto dei livelli pre-crisi.

Per sostenere i consumi, diverse catene e rivenditori specializzati - tra cui Evans Cycles e Wheelbase Lakeland - hanno introdotto soluzioni di finanziamento agevolato a tasso zero, rendendo più accessibile l'acquisto di biciclette e accessori. Ciononostante, la ripresa strutturale del mercato resta condizionata dalla capacità del settore di stimolare nuovamente la domanda e intercettare le nuove generazioni di ciclisti.

Il canale retail tradizionale deve inoltre misurarsi con la crescente pressione competitiva esercitata dalle grandi catene di articoli sportivi, dai marketplace digitali e dai servizi di bike sharing urbano. Questo scenario complesso ha accelerato un processo di riorganizzazione e consolidamento del settore, unitamente a una flessione dei margini reddituali stimata all'1,6% per il 2025.

In questo contesto, le grandi manifestazioni sportive nazionali si confermano un volano strategico fondamentale: il Giro d'Italia rappresenta una straordinaria piattaforma di promozione territoriale e industriale, con un impatto economico complessivo stimato in 2,1 miliardi di euro.

Secondo le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Banca Ifis, presentate in occasione del Bike Business Forum promosso da RCS Sports & Events e Agenzia ICE, una Grande Partenza dall'Italia è in grado di generare un indotto di 387 milioni di euro, suddivisi tra 98 milioni di spesa diretta immediata e 289 milioni derivanti dai flussi turistici e di promozione d'immagine nei 12-18 mesi successivi.

La Collettiva Italiana organizzata da Agenzia ICE ha accolto 18 eccellenze del settore su un'area espositiva di 320 mq, strutturata in un layout open space moderno e funzionale, dotato di postazioni personalizzate per facilitare gli incontri B2B. Inoltre, l'Agenzia ICE ha allestito uno spazio espositivo speciale interamente incentrato sulla storia del Giro d'Italia, che ha accolto biciclette d'epoca e le Maglie Rose ufficiali indossate dai vincitori delle ultime venti edizioni.

Contestualmente, in occasione del Centenario dell'ICE, la collettiva ha proposto un percorso visivo di pannelli espositivi per ripercorrere l'evoluzione, la storia e il contributo decisivo offerto dall'Agenzia nel sostenere il processo di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano.

Infine, il Padiglione Italiano ha ospitato l'appuntamento ufficiale di networking, un'occasione per inaugurare la partecipazione italiana e celebrare la Giornata Nazionale dello Sport, sottolineando l'importanza delle discipline sportive quali vettori primari per la promozione dell'eccellenza del Made in Italy a livello internazionale.

-foto ufficio stampa ITA London -

(ITALPRESS).