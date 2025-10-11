Iacp, Sincero: "Servono soluzioni serie e una censimento generale"

La vicenda degli alloggi Iacp

Gela. Una soluzione generale ma definitiva a tutela del diritto all'abitare. Sul tema degli alloggi Iacp, il consigliere comunale di "Una Buona Idea" Davide Sincero conferma l'esigenza di risolvere un tema da sempre delicato. "La questione alloggi Iacp va affrontata in maniera seria e risolutiva. A oggi una legge regionale consente la regolarizzazione a chi risultava occupante al 31 dicembre 2017. Partendo dal presupposto che bisogna condannare le occupazioni abusive poiché precludono le assegnazioni agli aventi diritto, bisogna anche dire che non si può creare una distinzione in termini di regolarizzazione. Chi ha occupato prima del 31 dicembre 2017 ha compiuto lo stesso abuso di chi lo ha commesso dopo e ritengo corretto che abbia la stessa possibilità di regolarizzarsi. Considerando che non si costruiscono alloggi popolari da tantissimi anni bisogna oggi porre una soluzione. Bisogna dare la possibilità anche a chi ha sbagliato e abbia voglia di regolarizzare la propria posizione. C'è da chiedere allo Iacp di programmare seri interventi", spiega Sincero. "Per questo motivo chiedo ai deputati locali di farsi promotori al fine di consentire a tutti di poter condonare la propria posizione estendendo il termine oltre il 31 dicembre 2017, applicando la legge regionale. Invito lo Iacp a fare un serio censimento degli immobili al fine di evitare futuri casi di occupazione abusiva e distribuire gli immobili liberi agli aventi diritto", conclude.