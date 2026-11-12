Hong Kong al quarto posto in Asia per competitività nel digitale e nell’IA

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Hong Kong si è classificata all'undicesimo posto al mondo tra 70 economie e al quarto posto in Asia nella Classifica mondiale sul digitale e sull'intelligenza art...

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Hong Kong si è classificata all'undicesimo posto al mondo tra 70 economie e al quarto posto in Asia nella Classifica mondiale sul digitale e sull'intelligenza artificiale 2026, pubblicata ieri dall'International Institute for Management Development (IMD), con sede in Svizzera.

Tra i cinque fattori considerati dalla classifica, Hong Kong si è posizionata seconda al mondo nella categoria "Sviluppo della forza lavoro", quinta nella categoria "Efficienza" e decima in quella "Tecnologia e infrastrutture".

Per quanto riguarda i sottoindicatori, Hong Kong ha conquistato il primo posto nelle categorie "Quadro tecnologico", "Prassi" e "Istruzione e formazione", collocandosi inoltre tra le prime dieci al mondo in "Talenti", "Atteggiamenti sociali" e "Quadro normativo".

Commentando la classifica pubblicata ieri, un portavoce del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) ha dichiarato che la regione rafforzerà il quadro istituzionale per lo sviluppo dell'innovazione e della tecnologia e creerà un ecosistema industriale completo, che comprenda ricerca e sviluppo, commercializzazione, produzione pilota e produzione in serie. La città promuoverà inoltre la nuova industrializzazione e sosterrà i diversi settori dell'economia attraverso le tecnologie di intelligenza artificiale.

La Classifica mondiale sul digitale e sull'intelligenza artificiale 2026 valuta la capacità di un'economia di sviluppare, adottare, impiegare e gestire le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale in modo da generare valore economico e sociale sostenibile.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-