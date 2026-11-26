HealthCare – Tech Day di UniCredit Start Lab a Catania, innovazione e salute strategiche per lo sviluppo

CATANIA (ITALPRESS) – Innovazione e salute rappresentano oggi una delle principali sfide strategiche per il futuro della Sicilia. È il messaggio emerso dall’Health Tech Day, l’iniziativa promossa in collaborazione da UniCredit Start Lab ed il Mediterranea

CATANIA (ITALPRESS) – Innovazione e salute rappresentano oggi una delle principali sfide strategiche per il futuro della Sicilia. È il messaggio emerso dall’Health Tech Day, l’iniziativa promossa in collaborazione da UniCredit Start Lab ed il Mediterranean Health Innovation Hub a Catania presso Isola, che ha riunito imprese, startup innovative, professionisti del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni per approfondire le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica applicata alla sanità e alla medicina territoriale: un’iniziativa pensata e costruita per connettere grandi aziende che lavorano nel settore con soluzioni innovative; un format dedicato a favorire l’incontro e la collaborazione strategica.

L’incontro ha acceso i riflettori sul ruolo crescente dell’innovazione come leva per rafforzare l’accesso alle cure, migliorare l’efficienza del sistema sanitario e sostenere la competitività del territorio. Telemedicina, intelligenza artificiale, analisi dei dati sanitari, cybersecurity, Fascicolo Sanitario Elettronico e interoperabilità delle piattaforme rappresentano oggi strumenti fondamentali per avvicinare i servizi ai cittadini e rispondere in modo più efficace alle esigenze di una popolazione sempre più orientata alla gestione delle cronicità e all’assistenza di prossimità.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle startup innovative, protagoniste della trasformazione in atto nel settore delle Life Sciences- Scienze della Vita. Nel corso dell’incontro sono state presentate alcune delle aziende che fanno parte del programma Unicredit Start Lab: Beatrice Iaia ha presentato l’esperienza di Biotitan Nanotechnology, impegnata nello sviluppo di nanotecnologie innovative per superfici antibatteriche e sostenibili; Riccardo Morotti ha illustrato la piattaforma di intelligenza artificiale vocale CiaoDott, dedicata all’ottimizzazione delle comunicazioni tra pazienti e strutture sanitarie; Claudio Semplicini ha portato Moveo, dispositivo indossabile pensato per supportare la mobilità delle persone con limitazioni motorie; mentre Ivan Porro l’esperienza di SurgiQ, startup che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere più efficienti la pianificazione chirurgica e i percorsi di cura.

Secondo i dati dell’osservatorio ListUp realizzato da Indicon e presentati nel corso dell’incontro, tra il 2020 e il 2025 in Italia sono state censite 1.591 startup e PMI innovative attive nel comparto, mentre in Sicilia se ne contano 64, a conferma di un ecosistema ancora in fase di consolidamento ma caratterizzato da significative prospettive di sviluppo.

Il programma UniCredit Start Lab, che sta raccogliendo le adesioni per l’edizione 2027, continua a registrare un crescente interesse da parte dell’imprenditoria innovativa dell’Isola: nell’edizione 2026 sono stati presentati 55 business plan dalla Sicilia, in aumento rispetto ai 50 dell’anno precedente e ai 37 di due anni fa. Un trend che testimonia il rafforzamento della cultura dell’innovazione e la crescente capacità del territorio di esprimere progettualità ad alto contenuto tecnologico in ambiti strategici come sanità digitale, telemedicina e intelligenza artificiale.

L’ecosistema italiano delle Scienze della Vita si conferma tra i comparti più dinamici dell’innovazione nazionale. Il Digital Health rappresenta oggi quasi la metà delle nuove iniziative imprenditoriali del settore e l’intelligenza artificiale è presente in oltre un terzo delle nuove imprese Life Science. Parallelamente, gli investimenti nel comparto hanno superato nel 2025 i 414 milioni di euro, confermando la forte crescita della domanda di soluzioni innovative per la salute.

In Sicilia queste dinamiche assumono una rilevanza ancora maggiore. Con quasi 4,8 milioni di abitanti, una crescente incidenza delle patologie croniche e una domanda di servizi sanitari sempre più complessa, l’Isola è chiamata ad affrontare sfide importanti legate all’accessibilità delle cure, alla prevenzione e alla riduzione delle disomogeneità territoriali. In questo scenario, gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento della medicina territoriale rappresentano un’opportunità concreta per accelerare la trasformazione del sistema sanitario regionale.

“La sanità e l’innovazione rappresentano oggi una delle grandi priorità strategiche per il nostro territorio. Le tecnologie digitali possono contribuire a migliorare l’accesso ai servizi, sostenere la medicina territoriale e ridurre le disuguaglianze, generando al contempo nuove opportunità di sviluppo economico e occupazione qualificata. Per questo è fondamentale favorire il dialogo tra sistema sanitario, imprese, startup, università e investitori, creando occasioni concrete di collaborazione e crescita”, ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. In Sicilia operano quasi 7.000 imprese nel comparto delle attività per la salute umana e dell’assistenza sociale, pari a circa il 14% delle realtà nazionali del settore. “Un patrimonio imprenditoriale”, ha aggiunto Malandrino, “che può svolgere un ruolo determinante nella modernizzazione della sanità regionale e nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche a beneficio delle comunità locali. Grazie anche al proprio programma UniCredit Start Lab, la banca continua a sostenere l’incontro tra imprese consolidate e startup innovative, favorendo la nascita di collaborazioni capaci di generare valore per il territorio”.

Dopo avere portato i saluti del Presidente del Mediterranean Health Innovation Hub, Marco Ferlazzo, l’Amministratore delegato Flavio Corpina ha dichiarato: “Giornate come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro tra chi sviluppa nuove tecnologie e chi, quotidianamente, si confronta con le esigenze del sistema sanitario. Le soluzioni presentate oggi testimoniano come l’innovazione possa offrire risposte concrete a bisogni molto diversi, dal miglioramento dei percorsi di cura all’efficienza organizzativa delle strutture. La vera sfida è trasformare queste opportunità in progetti e collaborazioni capaci di generare un impatto reale sulla qualità dell’assistenza. È proprio in questa direzione che lavora il Mediterranean Health Innovation Hub, mettendo in rete strutture sanitarie, imprese e organismi di ricerca, con l’obiettivo di avvicinare l’innovazione ai bisogni delle persone. La collaborazione con UniCredit Start Lab rappresenta un’importante occasione per rafforzare questo dialogo e contribuire alla crescita di un ecosistema dell’innovazione sanitaria sempre più dinamico e concreto, anche nel nostro territorio”.

-Foto ufficio stampa Unicredit-

(ITALPRESS).