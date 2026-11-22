Grillo “Basta discorsi sulla democrazia, stiamo rappezzando un cadavere”

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti questi discorsi sulla democrazia che facciamo oggi non servono più: stiamo rappezzando un cadavere. Io sono per mettere insieme un sistema intermedio tra democrazia e autarch...

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti questi discorsi sulla democrazia che facciamo oggi non servono più: stiamo rappezzando un cadavere. Io sono per mettere insieme un sistema intermedio tra democrazia e autarchia: non si può fare perchè siamo un Paese troppo grande, ma bisogna andare verso una nuova idea di nazione; il passato comprime il presente e non riusciamo a uscire da quella bolla". Lo ha dichiarato a Che tempo che fa l'ex capo del M5S Beppe Grillo, che in merito al tema energia ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno del nucleare per ritrovarci tra 25 anni con la bolletta che cala: questa è una presa in giro".

"Il Movimento - ha poi ricordato Grillo - è nato da una specie di tecnologia, si poteva votare online". Poi, facendo riferimento a Conte, ha sottolineato: "Non ce l'ho con il reverendo Jones, ma forse a gennaio un giudice dirà che il simbolo è mio; in quel caso magari lo darò in uso ai soli minori di 25 anni". Poi, ha aggiunto: "Oggi vedo tanta esasperazione, tanta aggressività. Il problema non è la povertà quanto piuttosto l'assoluta invisibilità, perchè quando non si ha più niente si diventa violenti". Ed infine ha detto: "Musk mi ha chiamato e mi ha detto che avrei avuto un miliardo per la mia campagna: se io farò qualcosa però non sarà per portare via voti al campo largo, ma per dare qualcosa in mano a ragazzi di 20-25 anni".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).