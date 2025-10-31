Governance rifiuti, Srr ha trasmesso agli atti a Di Stefano: cda ratifica conferma Picone

Quello della guida di Impianti Srr è solo uno dei pezzi di un puzzle istituzionale che si intreccia con il servizio rifiuti e con la programmazione intorno alla piattaforma di Timpazzo e all'impiantistica, concentrata sul territorio gelese

Gela. La governace del ciclo rifiuti, in questi mesi, non ha affatto contribuito alla distensione istituzionale, soprattutto nei rapporti tra l'amministrazione comunale e i vertici societari di Srr4 e Impianti Srr. I capitoli delicati sono molteplici ma la conferma dell'ingegnere Giovanna Picone alla guida di Impianti ha fatto calare il gelo in municipio. Abbiamo riferito, in settimana, del botta e risposta sulle possibili anomalie nella contabilizzazione dei costi, sia per la raccolta differenziata sia per i conferimenti a Timpazzo. Il sindaco Di Stefano, tra gli altri punti da dirimere, ha atteso la documentazione sulla conferma di Picone. Atti che sono stati trasmessi dalla Srr4. Il presidente del cda Gianfilippo Bancheri ha inoltrato le carte indicate dal sindaco gelese nella sua richiesta di accesso agli atti. Di Stefano, adesso, ha in mano soprattutto il verbale dell'assemblea di Impianti, risalente a fine agosto, e quello della riunione del cda della Srr4, tenutasi la scorsa settimana. Proprio nel corso di quest'ultima convocazione, il consiglio d'amministrazione, presieduto da Bancheri e composto dai sindaci di Sommatino, Salvatore Letizia, e di Riesi, Salvatore Sardella, ha ratificato la conferma di Picone alla guida di Impianti Srr, per il prossimo triennio. Vengono richiamati, in maniera dettagliata, tutti i rimandi normativi e civilistici, alla base della decisione di confermare il manager, soprattutto ribadendo che la decisione sul management spetta proprio al presidente e al cda della Srr, a seguito di valutazioni sull'operato e sui risultati, ma senza dover passare dall'assemblea dei sindaci, come invece ritiene necessario Di Stefano. “Gli atti sono pervenuti – precisa il sindaco gelese – li valuterò insieme ai miei legali per decidere quali azioni intraprendere”. Il sindaco fa intendere che per lui il caso della conferma di Picone non è affatto chiuso. Dalla Srr4 e da Impianti, traspare una certa sicurezza rispetto all'operato sintetizzato negli atti di conferma del manager. Quello della guida di Impianti Srr è solo uno dei pezzi di un puzzle istituzionale che si intreccia con il servizio rifiuti e con la programmazione intorno alla piattaforma di Timpazzo e all'impiantistica, concentrata sul territorio gelese.

In foto il presidente Srr e sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri