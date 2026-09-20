Governance rifiuti, riorganizzazione interna a Impianti Srr: cambia responsabile anticorruzione

In un periodo di commissariamento, con il sequestro preventivo della società in house e con varie possibili anomalie contabili emerse durante le verifiche interne, il ruolo di responsabile anticorruzione diventa non secondario

Gela. Nella riorganizzazione interna di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti, si sta optando per una rivisitazione delle scelte fatte dall'ex management. Dall'insediamento del commissario giudiziale Marco Valenza, indicato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito al sequestro nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo, diverse decisioni organizzative sottoscritte dall'ex manager Giovanna Picone sono man mano state mutate, anche per l'uscita dall'organico aziendale di altre figure coinvolte nell'indagine. Così, cambia pure il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. A fine maggio, prima che venissero eseguite le misure restrittive a carico dell'ex management e dei tecnici di riferimento, l'allora amministratore Picone aveva affidato l'incarico alla dottoressa Lorenza Bertone, a sua volta alle dipendenze della società in house del ciclo rifiuti. L'attuale manager, Grazia Cosentino, ha deciso che l'incarico interno sarà ricoperto dall'architetto Mario Cernigliaro, responsabile del servizio mezzi e fra i tre funzionari di ottavo livello, oltre alla stessa Cosentino e al responsabile del servizio gare, contratti e progettazione Matteo Lanza, alle dipendenze della società. In un periodo di commissariamento, con il sequestro preventivo della società in house e con varie possibili anomalie contabili emerse durante le verifiche interne, il ruolo di responsabile anticorruzione diventa non secondario.