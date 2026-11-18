Rinnovo Governance rifiuti, il management di Impianti Srr riconferma l'avvocato Polizzotto

Altri due anni per il professionista, che ha ormai una lunghissima presenza nel ciclo rifiuti territoriale, attraverso le due società, controllante e controllata

Gela. Solo poche settimane fa, come abbiamo riferito, è stato confermato il suo rapporto di consulenza con la società Srr4, che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale. A stretto giro, per l'avvocato Stefano Polizzotto arriva pure il rinnovo del rapporto professionale con Impianti Srr, l'in house del servizio rifiuti e che gestisce il sito di Timpazzo. Altri due anni per il professionista, che ha ormai una lunghissima presenza nel ciclo rifiuti territoriale, attraverso le due società, controllante e controllata. Il manager di Impianti Srr, l'ingegnere Grazia Cosentino, ha firmato il provvedimento di rinnovo, che fa seguito all'affidamento diretto di due anni fa, quando alla guida della società in house c'era ancora l'ingegnere Giovanna Picone, mesi fa revocata in seguito all'inchiesta sul presunto ciclo illecito nella piattaforma di Timpazzo. Una riconferma, quella di Polizzotto, che arriva in una fase molto delicata per i conti di Impianti Srr, con perdite che avevano indotto il management e il commissario giudiziale, nominato dal gip nella fase di sequestro preventivo, a non rinnovare i contratti di ventitré operai del servizio rifiuti, preannunciando inoltre la stessa scelta per almeno altri quaranta lavoratori. La vicenda dei ventitré operai, come abbiamo riferito in settimana, si è risolta, dato che su pressing istituzionale dei sindaci della Srr4 potranno rientrare a lavoro da dicembre. La tenuta finanziaria di Impianti Srr è un tema delicato, man mano maturato durante le verifiche avviate dalla struttura commissariale. Stando al provvedimento firmato dal manager Cosentino, non cambiano le condizioni economiche previste per Polizzotto. Il compenso sarà di quattromila euro mensili, oltre a “rimborsi chilometrici e spese vive documentate”. L'avvocato continuerà a occuparsi di supporto tecnico e professionale, “in materia giuridico-amministrativa”, rapportandosi con il manager e con i responsabili di Impianti Srr, “per tutte le problematiche inerenti la gestione del Tmb, delle vasche e del servizio rifiuti nei Comuni soci”, riporta l'atto ufficiale.