Cultura Gela, Caltanissetta e provincia: tornano le giornate Fai

Il 24 e 25 novembre visite a Palazzo Notarbartolo e agli organi storici di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio.

Caltanissetta - Saranno Palazzo Notarbartolo di Villarosa e le chiese di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio i protagonisti delle Giornate FAI per le Scuole a Caltanissetta, in programma il 24 e 25 novembre. L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) e giunta alla quindicesima edizione, coinvolgerà gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente formati per raccontare ai propri coetanei la storia e le bellezze del territorio.

Il percorso nel centro storico partirà da Palazzo Notarbartolo di Villarosa, edificio risalente alla fine del Cinquecento e trasformato nell’Ottocento dall’ingegnere Alfonso Barbera. Restaurato da Casa Rosetta, oggi ospita una residenza universitaria e corsi per educatori professionali.

La visita proseguirà nelle chiese di San Sebastiano e Sant’Agata al Collegio, alla scoperta di due preziosi organi della bottega nissena dei Polizzi. Il primo, realizzato nel 1877 da Damiano Polizzi, porta la firma "Opus n. 1"; il secondo fu inaugurato nel 1900 grazie a una sottoscrizione cittadina e restaurato nel 2015.

Un itinerario tra architettura, musica e memoria, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio culturale cittadino. "Desideriamo che i ragazzi tornino a sentire come propri i luoghi delle loro città", ha dichiarato Giulia Carciotto, capo delegazione FAI di Caltanissetta, sottolineando il valore educativo di un'esperienza in cui gli studenti diventano protagonisti della divulgazione culturale.

Le Giornate FAI per le Scuole coinvolgeranno anche altri centri della provincia: a Gela, dal 24 al 27 novembre, saranno visitabili l’Acropoli e il Museo dei Reperti Greci; il 27 novembre appuntamenti anche a Mazzarino, con le chiese rurali del Santissimo Salvatore e della Madonna delle Grazie, a Mussomeli, con l’Antiquarium archeologico comunale di Palazzo Sgadari e il Castello Manfredonico, e nel complesso minerario di Trabia Tallarita, tra Riesi e Sommatino. Tutte le visite si svolgeranno dalle 9 alle 13.