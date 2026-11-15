Prevenzione Giornata per la cura del diabete, centocinquanta screening durante l'iniziativa in città

È questa partecipazione che ha dato valore alla giornata

Gela. In occasione della giornata mondiale del diabete, tante persone questa mattina, a Macchitella, si sono fermate per un controllo, per fare una domanda o per confrontarsi con i volontari. Sono stati 150 gli screening condotti. È questa partecipazione che ha dato valore alla giornata: la prevenzione è diventata un’occasione per incontrarsi e informarsi. L'associazione "Ade" ha voluto ringraziare il sindaco Terenziano Di Stefano, l'assessore alla sanità Filippo Franzone, il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio e "tutti gli amici del corpo volontari soccorso che con il loro supporto hanno partecipato alla realizzazione di questo evento, mettendo a disposizione il loro tempo e il loro gazebo", fanno sapere dall'associazione.