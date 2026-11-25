Progetti Giardino dell'Acropoli ed ex stazione servizio, interventi per la riqualificazione

Negli ultimi giorni, l'amministrazione comunale ha varato un progetto complessivo per rigenerare entrambe le zone

Gela. La villetta dell'Acropoli, a poca distanza dal museo dei relitti greci, da riqualificare, così come l'area sul lungomare, già ex stazione di servizio. Negli ultimi giorni, l'amministrazione comunale ha varato un progetto complessivo per rigenerare entrambe le zone. Per il giardino pubblico dell'Acropoli, da anni con necessità evidenti di manutenzione, è stato deciso di rispondere all'avviso pubblicato dall'assessorato regionale territorio e ambiente, che consente, per interventi di bonifica e riqualificazione di aree verdi, di pervenire a stanziamenti fino a duecentomila euro. Tutti gli atti tecnici e il progetto sono stati approvati, allo scopo di avere i requisiti necessari dettati dall'avviso. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il settore ambiente comunale, affidato all'assessore Giuseppe Fava, hanno puntato l'attenzione proprio sulla riqualificazione del giardino pubblico. La giunta, lunedì, ha inoltre formalizzato l'approvazione di un protocollo, sottoscritto insieme al parco archeologico, guidato dal direttore Ennio Turco, per prendere in carico lo spazio un tempo occupato da una stazione di servizio, poi dismessa, sempre sul lungomare Federico II di Svevia. Anche in questo caso, l'obiettivo è di una complessiva riqualificazione, in un'area che è quella dei musei e che dovrà assicurare maggiore decoro per turisti e cittadini. L'amministrazione comunale, come hanno spiegato sia il sindaco sia l'assessore Romina Morselli, vuole inoltre procedere con interventi nel sottopasso presente in quel punto, che collega direttamente con l'accesso al mare, in questi anni curato da cittadini e comitati.