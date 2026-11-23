Giardino della memoria a San Giuseppe Jato, firmata la convenzione: verrà curato dai forestali

Da covo della criminalità organizzata a magazzino destinato a finalità sociali e istituzionali, per lo sviluppo del territorio.

PALERMO (ITALPRESS) – Da covo della criminalità organizzata a magazzino destinato a finalità sociali e istituzionali, per lo sviluppo del territorio. L’amministrazione comunale di San Giuseppe Jato, guidata dal sindaco Giuseppe Siviglia e il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale hanno siglato una convenzione, di durata quinquennale, per il riutilizzo a fini sociali e istituzionali di un immobile confiscato alla mafia in Contrada Traversa.

L’intesa prevede la concessione al Comune di un locale al piano terra che verrà adibito a magazzino o opificio, con una ripartizione degli spazi in parti uguali tra le due parti. La Regione si farà carico non solo delle spese per le utenze, la manutenzione ordinaria e l’adeguamento degli impianti tecnologici, ma anche dell’eventuale ristrutturazione dei locali necessaria a renderli pienamente funzionali alle attività previste. Il cuore dell’accordo risiede però nell’impegno che il dipartimento regionale ha assunto nei confronti del territorio e della memoria collettiva. In base alla convenzione, infatti, il personale forestale della Regione assicurerà la manutenzione agronomica e colturale del “Giardino della Memoria” di contrada Giambascio – dove nel 1996 fu ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo – e provvederà alla raccolta delle olive e alla loro frangitura, con l’obbligo di devolvere interamente in beneficenza l’olio prodotto.

“Questo accordo rappresenta un risultato straordinario e dal duplice valore per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Giuseppe Siviglia – Da un lato restituiamo piena funzionalità a un bene sottratto alla mafia, mettendolo concretamente al servizio delle istituzioni; dall’altro garantiamo la cura costante di un luogo sacro per la nostra memoria come il Giardino della memoria, trasformando i frutti di quella terra in un gesto di pura solidarietà. Ringrazio il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e gli uffici comunali per la sinergia dimostrata”.

Soddisfazione espressa anche dal dirigente pro tempore del Servizio 14 per il Territorio di Palermo, Angelo Merlino: “Con la firma di oggi compiamo un passo importante per il potenziamento delle attività del nostro dipartimento e del servizio 14 di Palermo sul territorio. L’acquisizione in uso di questo magazzino, all’interno di un immobile confiscato alla criminalità a San Giuseppe Jato, ci permette di ottimizzare la nostra logistica, dando al contempo una nuova vita, trasparente e utile ai cittadini, a un bene strappato alla mafia. Ringrazio tutti gli uffici e gli enti coinvolti per la sinergia dimostrata nel raggiungere rapidamente questo obiettivo. Stiamo anche lavorando per la valorizzazione e cura del Giardino della Memoria, luogo che merita particolare attenzione per far sì che la memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo sia onorata nel migliore dei modi”.

– Foto Ipa Agency –

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