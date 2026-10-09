Ghelas, quote fondi pensione non versate per otto anni: verso conciliazioni, convocata assemblea

Solo con il completamento della casella delle quote tfr, si potrà poi procedere al bilancio non ancora approvato

Gela. E' tra i punti più delicati nella già complessa situazione aziendale della multiservizi Ghelas, società completamente controllata dall'ente comunale. La prossima settimana, l'assemblea dei soci, convocata dal manager Ghelas Guido Siragusa, sarà chiamata a pronunciarsi sul possibile via libera alla definizione delle conciliazioni con i lavoratori, circa le quote del tfr mai versate durante le passate gestioni. Da mesi, gli uffici della Ghelas e i consulenti, insieme al manager, sono impegnati a ricostruire le singole posizioni contributive. Siragusa ha anche chiesto e ottenuto un parere legale, affidato all'avvocato Emanuele Maganuco, che segue diverse vicende della società in house. Il fronte è ampio e tocca pure i rapporti con i fondi pensione. Le conciliazioni prevedono il riconoscimento, per i dipendenti, di tutte le quote tfr non versate e dei contributi e un possibile “abbattimento” dei rendimenti eventualmente perduti da definire con gli stessi lavoratori. Dagli accertamenti condotti dal management Ghelas, è stato confermato che il mancato versamento delle quote tfr è andato avanti dal 2009 e fino al 2017, fase temporale oggetto del lavoro di ricostruzione condotto dall'attuale guida dell'azienda. Per periodi successivi, c'erano già state coperture disposte dall'azienda, nel dialogo, spesso molto difficile, con le società che controllano i fondi pensione. Di recente, il manager Siragusa ha spiegato che l'azienda, in piena sintonia con l'amministrazione comunale, “ha voluto sfatare il tabù dei fondi pensione”. Un aspetto contabile che chiaramente ha un peso non indifferente sulla tenuta finanziaria di un'azienda che, ancora oggi, si regge su un filo molto sottile: a maggior ragione con diversi crediti che l'ente comunale non ha riconosciuto, portando all'attivazione di iniziative giudiziarie da parte del management Ghelas. Solo con il completamento della casella delle quote tfr, si potrà poi procedere al bilancio non ancora approvato.