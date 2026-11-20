In chiusura Ghelas, bilancio pronto: ci sarà perdita, futuro società con possibile adeguamento contratto

Lo strumento finanziario è stato ultimato dai consulenti

Gela. Il bilancio della multiservizi comunale Ghelas si avvia ad arrivare sul tavolo dell'assemblea della società. Lo strumento finanziario è stato ultimato dai consulenti. Il lavoro condotto, coordinato dal manager Guido Siragusa, si è protratto nei mesi e ha dovuto sostenere oneri legati ad alcuni nodi consistenti, con in testa quello delle quote dei fondi pensione dei dipendenti, per anni non versate. Nelle prossime settimane, dovrebbero essere ultimate tutte le transazioni previste con i lavoratori, in sede di ufficio provinciale. Quello dei fondi pensione è stato, per diverso tempo, un aspetto imprescindibile per avere numeri quantomai fedeli. La verifica finale sul bilancio, che avverrà appunto in assemblea, in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano, sarà il passo ultimo, dopo approfondimenti diventati costanti, compreso il controllo analogo che anche in settimana ha avuto spazio nelle riunioni tecniche tenute, in municipio, con la presenza del collegio dei revisori. Lo strumento finanziario di Ghelas, per l'annualità 2025, chiuderà con una perdita di circa 120 mila euro, frutto principalmente dell'avvento del nuovo sistema contrattuale, ormai imperniato sulle prestazioni da fatturare e non più su un canone fisso, e del taglio governativo della misura di decontribuzione sud. Il sindaco Di Stefano aveva comunque già sottolineato che si procederà a coprire la perdita con il capitale sociale. Tra il primo cittadino e il manager della società in house il dialogo va avanti e l'approvazione del bilancio segnerà un momento non secondario mentre gli operatori Ghelas sono impegnati negli interventi anche per abbellire la città in vista delle festività natalizie e di fine anno. I recenti affidamenti che l'ente comunale ha finalizzato alla multiservizi servono ai conti aziendali che vanno garantiti per evitare perdite, in attesa delle decisioni dei giudici ai quali il management aziendale si è rivolto in controversie sorte per crediti che Palazzo di Città non ha riconosciuto all'azienda ma che diventano determinanti, soprattutto se saranno un incasso effettivo. Con personale ridotto all'osso, rafforzato solo da sette operai a tempo determinato forniti da un'agenzia di somministrazione, per Ghelas nulla è scontato. L'assegnazione del servizio di strisce blu e parcheggi, che pare sempre più vicino, potrebbe essere un sostegno. E' evidente, infine, come ha già spiegato il manager Siragusa, che il contratto della società dovrà essere adeguato. L'amministratore lo ha messo nero su bianco in una relazione trasmessa in municipio.