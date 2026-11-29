Gela, volontari ripuliscono l'Ombra del Gigante e piantano un ulivo

Un'iniziativa del Comitato Area Urbana 9 per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: volontari e residenti hanno restituito decoro al sito.

Gela - Mattinata di cittadinanza attiva all'Orma del Gigante. Il Comitato Area Urbana 9, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, ha riunito residenti e volontari per ripulire la zona dalle sterpaglie e restituirle decoro.

Tra i gesti simbolici, la piantumazione di un ulivo e l'installazione di un nuovo cartello stradale donato dal Rotaract, con il presidente Elias D'Aleo. Il professor Gurzeni ha guidato i presenti alla scoperta delle radici storiche del sito.

L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Gela e il supporto di Ghelas Multiservizi e Impianti SRR, con gli sponsor Gegar di Peppe Iozza e Farmacia Marchitello.

«Il cambiamento nasce dalla collaborazione e mette radici attraverso l'impegno di tutti», sottolineano dal Comitato, ringraziando volontari e cittadini che hanno partecipato.