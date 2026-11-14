SERIE D Gela, vietato fermarsi: la sfida alla Vigor Lamezia vale tre punti pesanti

La prova offerta al cospetto dell'Avola dai gelesi ha certificato l'ottimo momento di forma di cui godono Camilleri e compagni, che al "Guido d'Ippolito" vogliono conquistare la vittoria consecutiva numero quattro.

Gela. Con un entusiasmo che va rinnovandosi partita dopo partita, il Gela sarà ospite domani della Vigor Lamezia, dalla scorsa settimana nelle mani di Claudio Morelli. Reduce da tre sconfitte di fila, la formazione locale è chiamata a ritrovare la via dei tre punti a discapito dei biancazzurri, in piena fiducia e imbattuti da sei gare sotto la gestione Romano. La prova offerta al cospetto dell'Avola dai gelesi ha certificato l'ottimo momento di forma di cui godono Camilleri e compagni, che al "Guido d'Ippolito" vogliono conquistare la vittoria consecutiva numero quattro del proprio cammino.

Il periodo di crisi è ormai un ricordo lontano per il Gela, a quattro punti dalla zona playoff ma a tre lunghezze da quella playout. Un margine ancora non troppo esteso che non va sottovalutato in vista delle prossime gare. Lo scontro contro la Vigor Lamezia, in tal senso, risulta fondamentale in ottica salvezza.

Rientra regolarmente in gruppo Winston Ceesay, che domenica scorsa ha scontato la giornata di squalifica dopo le cinque ammonizioni. Sarà a disposizione anche Vasilis Vogiatzis, che ha recuperato dall'infortunio. Oltre al lungodegente Sebastiano Aperi, rimarrà ai box anche Simone Giuliano, che in settimana ha avuto un problema alla caviglia. La speranza è di vederlo di nuovo in campo per il match del prossimo weekend contro la Nuova Igea Virtus.

A prendere il posto del difensore palermitano sarà, con ogni probabilità, Francesco Desiato, pronto a comporre il tris difensivo al fianco di Enzo Camilleri e Dario Scuderi. Probabile maglia da titolare anche per Alessandro Provenzano, che agirà in mezzo al campo con Alessandro Nardo e Davide Di Stefano.